Vancura hört auf, eine Ära der Rocks endet!

Claudio Vancura – in den letzten Jahren nicht aus der Mannschaft der Mattersburg Rocks wegzudenken. Nicht nur, weil der „Giftzwerg“ beim Rocks-Block, den frenetischen Fans der Mattersburger Basketballer extrem beliebt war, sondern auch weil er enorme Qualität am Court hatte. Der Point Guard glänzte als Denker und Lenker der Burgenländer. Typisch für den 31-Jährigen sein knappes Statement zum Abschied: „Schön wars und eh lang genug, aber das war es nun, es ist vorbei.“ Ein echter Typ eben, den man in Mattersburg schon jetzt, Wochen vor dem Start der neuen Saison, vermisst. Im Jahr 2017 stieß er vom damaligen Rivalen Danube City Timberwolves an die Wulka und übernahm das Kommando. Seine zahlenmäßig beste Saison hatte er dann gleich danach und noch vor der Covid-Pandemie 2018/2019, als er knapp zehn Punkte und sechs Assists pro Partie auflegte, ein Liga-Bestwert damals.

Viele Höhen und wenige Tiefen machte er in Mattersburg mit, das Halbfinale wurde außer im Vorjahr immer erreicht und man scheiterte relativ knapp daran, einen Titel ins Burgenland zu holen – den sich nicht nur Vancura gewünscht hätte. Auch wenn der Abgang von Vancura den Verein und die Fans enorm schmerzt, der Blick in Mattersburg muss nach vorne gerichtet sein. Und gleichzeitig mit dem Vancura-Abschied verkündete der Klub einen Neuzugang.

Alper soll in die Guard-Rolle schlüpfen

Julian Alper – ein 23-jähriger Guard kommt an die Wulkalände. Zuletzt spielte der 1,80-Meter große Basketballer für die BK ImmoUnited Dukes aus Klosterneuburg, jetzt soll er das Geschehen der Rocker lenken.

Den Fans ist er definitiv bestens bekannt, aus seinen Zeiten bei den Mistelbach Mustangs (2018 bis 2020) und den Basket Flames in der Saison 2020/2021 – wo er auf 11,5 Punkte pro Partie kam. Seine ersten Fußstapfen hinterließ der Neo-Mattersburger in Klosterneuburg, wo er basketballerisch aufwuchs und auch schon Bundesliga-Luft schnupperte. In der vergangenen Saison lief es allerdings nicht nach Wunsch, lediglich fünf Minuten stand Alper im Schnitt in 22 Partien auf dem Platz. Das wird sich in der kommenden Spielzeit jedenfalls deutlich ändern.

Dementsprechend freut sich der Neuzugang auf seine Aufgabe bei den Rocks: „Mattersburg war die vergangen Saisonen immer eine Mannschaft die mit viel Intensität und Leidenschaft gespielt hat. Die Fans haben immer für unglaubliche Stimmung gesorgt und die Mannschaft sowohl zu Hause als auch auswärts lauthals unterstützt. Ich freue mich, ein Teil dieser Kultur zu werden und gemeinsam mit meinen Mitspielern alles zu geben, um uns und den Fans zahlreiche Siege zu bescheren.“

Rocks-Obmann Corey Hallett: „Wir freuen uns, dass sich Julian für uns entschieden hat und die wichtige Point-Guard Position bekleiden wird“, und ergänzt: „Gleichzeitig ist es natürlich verdammt schade, dass Claudio nicht mehr weiterspielen will. Aber er wird dem Verein erhalten bleiben und wir werden ihn sicher des öfteren noch in der Sporthalle sehen. Vielleicht können wir ihn zu einem Comeback überreden, so alt ist er noch nicht.“