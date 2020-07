Mit Saisonende lief der Vertrag von Markus Kuster beim SV Mattersburg aus und unabhängig von der aktuell prekären Situation wäre der Schlussmann aus Pama wohl gewechselt. Sein neuer Klub heißt nun Karlsruher SC. Sein neues Betätigungsfeld ist die 2. Deutsche Bundesliga. Kuster unterschrieb beim deutschen Traditionsklub einen Zwei-Jahres-Vertrag. „Das ist für mich eine richtig große Herausforderung in einer tollen Liga und darauf freue ich mich irrsinnig. Karlsruhe ist ein echter Traditionsverein mit fantastischen Fans“, so der langjährige SVM-Goalie, der am kommenden Montag mit seiner neuen Mannschaft (wo er mit Mario Schragl, Marco Djuricin und Christoph Kobald auf drei weitere Österreicher trifft) in die Vorbereitung auf die Saison 20/21 startet.

Der Klub aus Baden Württemberg baut gerade sein altehrwürdiges Wildparkstadion um. 35.000 Zuseher wird die Arena dann fassen. Kuster, der sich vor Ort bereits ein Bild machen konnte, schwärmt: „Das wird ein echtes Schmuckkästchen, nirgendwo in Deutschland sind die Zuseher dann näher am Spielgeschehen. Ich hoffe, dass es dann bald auch möglich sein wird, vor Publikum und Fans Fußball zu spielen.“ Auch die Stadt selbst, die knapp über 300.000 Einwohner zählt, hat es Kuster und seiner Lebensgefährtin Hanna Jauck angetan: „Das ist eine richtig nette Stadt, mit zahlreichen schönen Plätzen und viel Grün, uns gefällt es hier wirklich sehr gut.“

„Nirgendwo in Deutschland sind die Zuseher dann näher am Spielgeschehen.“ Markus Kusters Vorfreude auf das neue Wildparkstadion, das sich aktuell aber noch in der Umbauphase befindet

Aktuell gilt es noch sich von Familien und Freunden zu verabschieden, bevor dann am Wochenende die Reise nach Karlsruhe geht und ab Montag das nächste Kapitel in der Karriere des Markus Kuster startet. Bislang war der 26-Jährige ja ausschließlich für den SV Mattersburg im Einsatz. Mehr als 250 Spiele für die Burgenländer, 153 Mal in der Bundesliga stehen auf dem Konto des Torhüters.

Erstes Pflichtspiel ist ein Burgenländer-Duell

Das erste Pflichtspiel steht für den 26-Jährigen auch schon fest — und da kommt es gleich zu einem Burgenländer-Duell im DFB-Pokal (11.-13. September), bevor eine Woche später die Meisterschaft der 2. Bundesliga startet. Karlsruhe trifft im Pokalbewerb jedenfalls daheim im Wildparkstadion auf Union Berlin mit dem Mannersdorfer Christopher Trimmel. „Sicher eine interessante Aufgabe für uns und ein spezielles Spiel gleich für mich, wenn man auf einen Landsmann trifft.“