Es waren wohl zu viele Remis (zehn – sieben davon auswärts), aber die Serie war trotzdem mörderisch gut. 17 Spiele am Stück blieb Union Berlin unter dem seit Sommer neuen Trainer Urs Fischer im Herbstdurchgang unbesiegt. Ausgerechnet im letzten Match vor der Winterpause (offiziell das erste Spiel der Rückrunde) beendete eine 0:3-Pleite bei Aue diesen Lauf.

Sei‘s drum. Die „Eisernen“, wie Union Berlin genannt wird, haben als Vierter überwintert – auf Tuchfühlung zum Aufstiegs-Relegationsplatz und mit Blickkontakt zu den Top-Zwei HSV sowie Köln. Gestern, Dienstag, startete das Bundesliga-Jahr 2019 mit den ersten Partien.

Am Donnerstag Köln, am Montag St. Pauli

Mittendrin in diesem spannungsgeladenen Konstrukt ist Christopher Trimmel, seit 2014 Profi bei dem Verein aus dem Ortsteil Köpenick und mit 31 Jahren nicht nur einer der Routiniers, sondern mittlerweile auch Kapitän.

Fokussiert. Christopher Trimmel und Union Berlin starten am Donnerstag gegen Köln ins Meisterschaftsjahr 2019. | TF-Images/Getty Images Sport

Der Mannersdorfer zeigt sich im Vorfeld der verbleibenden 16 Spiele nach außen durchaus entspannt, denn: „Es bringt nichts ständig nur vom Aufstieg zu sprechen. Da wurde schon in der Vergangenheit vielleicht zu viel Druck auf die Spieler gelegt. Wir starten bei Null und blicken sowieso nur auf das nächste Match. Damit sind wir schon in der Hinrunde super gefahren.“

Zudem ist die nächste Aufgabe schwer genug. Morgen, Donnerstag (20.30 Uhr), steigt Union ins Geschehen ein, konkret im Heimstadion Alte Försterei mit dem Duell gegen Köln. Vier Tage später geht der Sportkrimi dann am Hamburger Millerntor gegen den FC St. Pauli weiter.

Alleine die folgenden beiden Hürden erlauben also keine Konzentrationsschwächen. Und doch gelte es laut Trimmel, die mentale Balance zu finden: „Jedem ist bewusst, wie wichtig das erste Spiel gegen Köln und dann auch das nächste bei St. Pauli ist. Wir werden aber auch konsequent weiterarbeiten, sollten die Spiele nicht in unserem Sinn verlaufen und wissen, wie verrückt die Liga ist.“

Möglichst viel Konstanz als Schlüssel nach oben

Also gilt es wiederum, sich selbst nicht verrückt zu machen. Bis zum letzten Spieltag müsse man laut Trimmel möglichst viel Konstanz an den Tag legen. Ergo sei so oder so nach den ersten beiden Runden noch nichts entschieden.

Dass morgen, Donnerstag, gegen Köln ein absoluter Kracher ansteht, ist Trimmel freilich bewusst. Und das ist ja was Schönes im Leben eines Profis. „Von der Stimmung her wird die Hütte brennen – das wiederum macht allen Spaß.“

Ob Union Berlin nach dem Frühjahr den Weg Richtung 1. Bundesliga antreten kann oder nicht, ist für den Stammspieler übrigens kein Kriterium, wenn es um seine persönliche Zukunft geht. Ende der Saison läuft der Vertrag des Mittelburgenländers aus. Kapitän, Stammspieler, Leithammel – Christopher Trimmel will auf jeden Fall weiterhin als Legionär tätig sein. Gut möglich, dass die fünf Jahre in der Hauptstadt auch fortgesetzt werden.

Zumindest ein Indiz: Bei Union Berlin fühlt er sich schließlich generell wohl, sagt: „Mir taugt meine Rolle extrem. Ich mache es auch nicht davon abhängig, wo wir künftig spielen werden.“ Klarerweise gelte es freilich auch abzuwarten, welche Pläne der Verein mit dem dann 32-jährigen Burgenländer habe. Der wiederum sagt mit der Ruhe eines Routiniers: „Wir werden rechtzeitig auch darüber sprechen.“