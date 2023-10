Sieggrabens Philipp Schordje coacht jetzt im „Häfn“

Trainer Philipp Schordje, der mittlerweile seit rund siebeneinhalb (!) Jahren den UFC Sieggraben coacht, ist vor kurzem ein eher ungewöhnliches Engagement eingegangen wie er im Gespräch mit der BVZ schildert: „Vor wenigen Wochen wurde ich kontaktiert, ob ich in der Jugend-Justizanstalt Gerasdorf mit den Häftlingen zweimal die Woche ein Fußballtraining abhalten möchte. Es hat sehr interessant geklungen und ich habe dann relativ rasch zugesagt.“ Der Kalender des Wiener Neustädter Unternehmers ist im Normalfall relativ gefüllt und es war eher zeitlich eine Herausforderung. Mitte September startete dann die Zusammenarbeit. „Es hat mich einfach zu sehr gereizt. Ich war neugierig, wie der Umgang mit den Häftlingen sein wird. Wir veranstalteten als Testlauf eine Art 'Fußballcamp' und es hat gut geklappt.“

Die Insassen sind maximal 27 Jahre alt und sind laut Schordje mit Begeisterung dabei: „Sie freuen sich extrem über die Abwechslung und können zum Teil auch richtig gut Fußballspielen. Meistens sind wir zu acht und trainieren in zwei Teilen. Der erste wird in der Regel für die konditionelle Entwicklung geplant und der zweite hat dann fußballspezifischen Inhalt. Das Wichtigste ist mir aber unterm Strich der soziale Aspekt. Es ist mega-interessant zu sehen, wie gemeinsames Trainieren, gemeinsame Wettkämpfe sich positiv auf ein gutes Miteinander auswirken. Technische und taktische Elemente werden vereinzelt eingebaut, aber stehen klarerweise nicht im Vordergrund. Man glaubt es vielleicht kaum, weil dort doch Burschen in Haft die teils allerschwersten Verbrechen abzusitzen haben, aber es macht unheimlich Spaß.“ Das Thema Sicherheit kam natürlich auch zur Sprache, doch mittlerweile ist das kein Thema mehr.

Schordje: „Auch wenn immer ein Justizwachebeamter mit dabei ist. Es wird gar kein Gedanke daran verschwendet, dass etwas vorfallen könnte. Die Burschen sind richtig in ihrem Element und da steht der Ehrgeiz ganz oben, aber es rennt auch der Schmäh. Als Beobachter könnte man durchaus davon ausgehen, dass es sich um ein ganz 'normales' Fußballtraining handelt.“