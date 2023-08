Transfer-Panne in Wulkaprodersdorf: Neuzugänge nicht angemeldet

„Wir brauchen gar keine Ausreden suchen“, stellt SV Wulkaprodersdorf-Obmann Chris Ivanschitz klar und ergänzt: „Es ist kein Spieler registriert.“ Wie es dazu kommen konnte, darüber ist man sich nicht ganz im Klaren: „Entweder haben wir vergessen einen Knopf zu drücken oder es liegt ein Systemfehler vor.“ Ivanschitz appelliert nun an den Verband, hofft auf Kulanz: „Vor allem auch, weil ersichtlich ist, wann wir die Anmeldungen hochgeladen haben.“ Letztendlich wurden diese aber nicht abgeschlossen, beim Burgenländischen Fußballverband heißt es, dass der SV Wulkaprodersdorf die Frist der Anmeldungen verpasst habe. Konkret geht es um fünf Spieler: Maximilian Welkovits, Domink Gumbir, Michael Wölfer, Alexander Hosiner und Johannes Wieser. Der 2. Klasse Nord-Klub hat sich nun einen Anwalt genommen, wird auch rechtlich versuchen, die Anmeldungen durchzubringen: „Ob es was nutzt, weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass es in der Vergangenheit bei ähnlichen Fällen von Seiten des Verbands Kulanzentscheidungen gab.“

BFV: „Sehen der Sache gelassen entgegen“

Die BVZ kontaktierte BFV-Geschäftsstellenleiter Karl Schmidt. „Ende Juli ist die Sache das erste Mal aufgepoppt“, skizzierte er die Historie der Causa nach. Die Wulkaproderfer stellten eine Anfrage, damit beschäftigte sich der Kontrollausschuss Anfang August. Das Ergebnis: Der Ausschuss stellte fest, dass die betreffenden Kicker nicht regelkonform angemeldet wurde. Nun ergriff der SV Wulkaprodersdorf die nächsten Schritte und möchte vom Verband eine lückelose Auflärung, wie Schmidt mitteilte. Vor allem soll festgestellt werden, ob ein technisches Problem bei der Übermittlung aufgetreten ist. „Wir werden uns zeitnah der Sache nochmals widmen und im Kontrollausschuss prüfen“, so Schmidt, der hier auch die EDV zu Rate ziehen wird. Chancen sieht er für den SV aber nicht. „Wir würden das komplette Transfersystem in Frage stellen und die nächsten Baustellen aufmachen.“

Aktueller Wissensstand ist der: Der SV Wulkaprodersdorf hat die Transfers im System nicht zum Abschluss gebracht und den „Speichern“-Knopf nicht gedrückt. Übrigens gab es eine ganz ähnliche Causa 2020 in Niederösterreich bei den Sportfreunden Berg (1. Klasse Ost). Damals hat der zuständige Funktionär vier Knöpfe nicht gedrückt und damit wurden die Transfers nicht übermittelt. Wie der Niederösterreichische Verband damals entschieden hat? Wenig überraschend: Die neuen Kicker durften nicht auflaufen, weil damit der Verband einen Präzedenzfall geschaffen hätte.