Der FC Stinatz legt los!

Etwas mehr als sieben Jahre ist es her, als der damalige ASKÖ Stinatz seine fußballerischen Pforten schließen musste. Nach einem kometenhaften Aufstieg von der 1. Klasse bis ins Spitzenfeld der damaligen BVZ Burgenlandliga ging es aufgrund finanzieller Verfehlungen nicht mehr weiter. Sportlich war man da schon wieder retour in Richtung letzte Klassen, wo man 2016/17 nicht mehr ankam. Der 1959 gegründete Verein stellte im Sommer 2016 seinen Spielbetrieb ein und hinterließ im Ort eine große Lücke. Die wird 2023/24 gefüllt, denn mit neuem Team, neuem Namen – FC Stinatz mit den Klubfarben Gelb-Schwarz – und vielen Fußballern aus der Gemeinde und der Region nimmt man den Spielbetrieb in der 2. Klasse wieder auf. Wichtig hierbei ist, dass man die 2020 gegründete Nachwuchsabteilung ausgliedert und die Jung-Kicker so auf der sicheren Seite sind, sollte der Plan von Obmann Peter Zsivkovits und Kollegen nicht wie gewünscht aufgehen. Davon ist nicht auszugehen und so wird in Stinatz wieder um Punkte gekämpft.