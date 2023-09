Bernd Eibler: „Ich bin längst voll in die Red Bull-Idee eingetaucht“

In der Red Bull-Fußballschiene geht es traditionell rasant zu. Rasant deshalb, weil sich der Fokus permanent darum dreht, einen großen Pool an Top-Talenten bestmöglich voranzubringen. Da ist für Stillstand kein Platz. „Red Bull steht für Entwicklung.“ Das sagt auch Bernd Eibler, selbst einer, der sich im Trainergeschäft in den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt hat und mit gerade einmal 29 Jahren schon eine gut gefüllte Visitenkarte vorzuweisen hat.

Von der eigenen regionalen Fußballschule (ESIT) und den Anfängen als Co-Trainer in der Admira-Akademie über die Videoanalyse und schließlich die Co-Trainer-Tätigkeit beim ehemaligen rot-goldenen Bundesligisten SV Mattersburg hat der aus Sigleß stammende Fußball-Freak auch schon zweieinhalb Jahre Erfahrung bei den New York Red Bulls hinter sich. In den USA werkte Eibler von Oktober 2020 bis Mai 2023 als Co-Trainer von Gerhard Struber - die beiden kannten sich bereits, verstanden sich beruflich und privat auf Anhieb und machten schließlich gemeinsame Sache beim US-Klub der Roten Bullen. „In dieser Zeit bin ich schon voll in die Red Bull-Idee eingetaucht“, hat Eibler das fußballerische Gen einer extrem offensiv orientierten und gleichzeitig hochintensiven Spielweise angenommen.

Arbeiten mit „den besten Talenten Europas“

Mittlerweile ist das Duo nach der Zeit in den USA längst wieder in Österreich. Struber coacht nach dem Abgang von Matthias Jaissle bekanntlich Red Bull Salzburg. Und Eibler? Der ist beim FC Liefering tätig. Zumindest ist er somit wieder in der rot-weiß-roten Heimat aktiv, auch wenn sein Arbeitsplatz noch ein Stück weit entfernt von daheim ist. Aufenthalte im Burgenland oder in Wien, wo sich Eibler privat zurückzieht, sind im Vergleich zum New York-Engagement trotzdem wieder wesentlich häufiger. Und doch ist der aktuelle Lebensmittelpunkt aufgrund des Berufs eben Salzburg.

Weil Gerhard Struber bei Red Bull Salzburg als Chefcoach in ein bestehendes Trainerteam beordert wurde, hat sich für seinen Vertrauten Eibler eine, wie der Burgenländer sagt, „richtig coole Sache aufgetan“. Als Co-Trainer von Onur Cinel ist er in der 2. Liga für das Team des FC Liefering zuständig. Auch die Einsätze in der UEFA Youth League sind hier Part of the Game. „Es freut mich sehr, dass ich hier mit den größten Talenten Europas arbeiten kann.“ Wenn man so will, läuft zwischen Red Bull-Akademie und Salzburgs Bundesliga-Kader schließlich der finale wettkampfmäßige Vorbereitungskurs im Erwachsenenfußball ab.

„Hier gilt es die Jungs weiter in die Idee reinzubringen. Das ist eine coole Challenge. Alle Spieler sind extrem willig, saugen sämtliche Inputs auf.“ Die Idee. Die Challenge. Die Entwicklung. All das ist auch ein Teil des Prozesses, der die Spieler Stück für Stück, Schritt für Schritt weiterbringen soll. Sämtliche junge Profis wissen schließlich, dass für die Besten der Weg vorgezeichnet ist. Optimalerweise geht es in weiterer Folge zu Red Bull Salzburg in die Bundesliga und, wie auch in dieser Saison, am internationalen Weg in die Champions League. Von dort aus ist der Weg zu sämtlichen Klubs auf europäischem Top-Niveau möglich. Frag nach bei Dominik Szoboszlai, der mit 17 Jahren über Liefering zu Salzburg kam. Nun, mit 22, steht er beim FC Liverpool unter Vertrag.

Co-Trainer und „Bereichsleiter“ für Standardsituationen

Diese Perspektiven will man als angehender Fußballstar nützen - und dafür wird auch genügend investiert. „Jeder ist bei sich und weiß, dass das nur durch permanente Weiterentwicklung möglich ist. Es gilt, das Bestmögliche in jedem Training abzurufen. Das wird getan.“ Bernd Eibler ist in diesem Zusammenhang an der Seite seines neuen Cheftrainers Onur Cinel - er ist nebenbei auch im Betreuerstab der österreichischen Nationalmannschaft von Teamchef Ralf Rangnick - täglich im Einsatz. Dass es aktuell nicht Gerhard Struber ist, findet Eibler auch deshalb spannend, weil „jeder Trainer seine eigenen Ecken und Kanten hat. Strubsi kenne ich mittlerweile in- und auswendig. Im Fall von Liefering war es wichtig, Onurs Ideen anzunehmen und hier sozusagen in seinen Kopf hineinzufinden. Das ist definitiv gelungen, wir verstehen uns sehr gut“, erzählt Eibler, der auf der Ebene des spezifischen Arbeitens außerdem für die Standards beim FC Liefering zuständig ist. „Das ist ein wichtiger Hebel im Spiel. Es gibt für die verschiedensten Bereiche Zuständigkeiten, meine liegt hier eben zusätzlich bei den Standards. Es macht Sinn, wenn so ein Thema auf ein entsprechendes Podest gehoben wird und die Jungs sich damit detailliert auseinandersetzen können.“

Neuer Chefcoach für Eibler: Onur Cinel ist der neue sportliche Boss an der Kommandobrücke des FC Liefering. Mit ihm bestreitet der Burgenländer den sportlichen Alltag. Foto: FC Liefering/Andreas Schaad

All das dient der viel zitierten Weiterentwicklung. So weit, so gut. Freilich braucht es beim FC Liefering in der 2. Liga aber auch Ergebnisse. Die sind bislang überschaubar gut. Mit sieben Punkten aus acht Spielen steht das Team derzeit auf Platz 14 in der 16er-Liga, also auf dem ersten Abstiegsplatz. Am Freitag geht es daheim gegen Tabellennachbar DSV Leoben zur Sache. Entsprechend wichtig wäre ein voller Erfolg, um nicht den Anschluss zu verlieren. Ein Grund mehr, um angesichts der aktuellen Lage nervös zu werden? „Nein. Wie jedes Jahr sind auch diesmal wieder richtig viele neue Spieler dabei. Die sind auch gut im Prozess drin, aber natürlich dauert das, bis alles läuft und sich die Mannschaft findet.“ Optimalerweise noch im Herbst, spätestens aber nach der Winterpause soll das Werkl dann wieder soweit in Schuss sein, dass die sportlichen Zahnräder weiter greifen und auch die Ergebnisse passen. Zahlreiche Kicker sollen dann zudem wieder für ein persönliches Upgrade bei Salzburg vorbereitet sein.

In diesem Zyklus will Bernd Eibler ebenfalls ständige Schritte nach vorne setzen. Schließlich ist die Karriere mit noch nicht einmal 30 Jahren erst am Beginn. Trotzdem vermeidet der Burgenländer etwaige Blicke in die Glaskugel, sondern präferiert einen klaren Zugang: „Wichtig ist im Hier und Jetzt zu sein. Wenn du gute Arbeit verrichtest, wird das auch belohnt. Ich für meinen Teil fühle mich beim FC Liefering sehr wohl, sehe nach wie vor Luft nach oben und will kontinuierlich weiterarbeiten.“ Was früher oder später beruflich rauskommen soll, daraus macht Bernd Eibler ohnehin kein Geheimnis. „Ich will künftig einmal als Cheftrainer arbeiten, das ist mein Ziel.“