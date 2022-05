Julian Halwachs: Ein Bulle aus Grafenschachen

Werbung

Noch ist Julian Halwachs nicht jedem Fußball-Experten ein Begriff. Das könnte sich in den kommenden Monaten ändern. Der 19-Jährige ist drauf und dran sich zumindest einmal im „Farmteam“ der Salzburger, dem FC Liefering, zu etablieren.

Das Ziel des Kickers aus der kleinen südburgenländischen Gemeinde Grafenschachen ist ganz klar: „Irgendwann einmal will ich in Deutschland oder England spielen.“ Zuvor gilt es für den Mittelfeldakteur aber sich für den Bundesliga-Kader von Red Bull Salzburg zu empfehlen – und das tat zuletzt gleich eine ganze Mannschaft.

Bei 5:0-Sensation gegen Atletico ins Spiel gekommen

Die U19 der Salzburger marschierte in der aktuellen Saison bis ins Finale der UEFA Youth League – ein Teil davon: Julian Halwachs. Beim sensationellen 5:0 im Halbfinale gegen Atletico Madrid kam der der defensive Mittelfeldspieler in Minute 53 ins Spiel.

Beim Finale, das die Jungbullen gegen Benfica 0:6 verloren, stand Halwachs im Kader, kam dann aber nicht zum Einsatz. Auch weil den Sechser eine Oberschenkelverletzung plagte und ihn zuletzt auch ein wenig zum Zusehen zwang. Am vergangenen Freitag war Halwachs dann wieder im Liefering-Kader und kam bei der 0:3-Niederlage gegen Blau Weiß Linz in Minute 81 ins Spiel.

Eine Chance hat der junge Burgenländer in dieser Saison noch, um auf sich aufmerksam zu machen. Am kommenden Sonntag steht das letzte Spiel der Saison daheim gegen den SV Horn auf dem Programm.

Im Nachwuchsbereich musste sich Halwachs übrigens gehörig durchbeißen, war meist körperlich einen Tick hinten nach. Das hat der talentierte Fußballer mit Spielwitz und Übersicht sowie Technik wettgemacht. Anders wäre sein Weg von Grafenschachen zu Österreichs Fußball Nummer eins auch gar nicht möglich gewesen. In seiner Heimat zerriss er seine ersten „Packler“. Danach gab es die Stationen Loipersdorf und Pinkafeld, ehe ein Scout auf den damaligen Hauptschüler aufmerksam wurde. Damit war der Weg geebnet.

Zunächst ging es zu Sturm in die U12 und die U13, dann in die Akademie der Grazer. Seit der U15 heißt seine fußballerische Heimat Salzburg, wo er zuerst im Internat wohnte und mittlerweile eine kleine Wohnung in der Nähe des Trainingszentrums bezogen hat. „Da kann ich mit dem Rad hinfahren, das ist optimal.“

Überhaupt ordnet Halwachs dem Fußball alles unter, ist mental nach einem Seuchenjahr 2021, wo er verletzungsbedingt knapp sechs Monate verpasste, auch auf Rückschläge gewappnet. Jetzt soll es für den Burgenländer stetig nach vorne gehen, damit der FC Liefering „nur“ fußballerische Zwischen- und nicht Endstation ist. Das Zeug dazu hat er. Und ein Jahr Vertrag beim FC Liefering: „Das will ich nutzen, um so viel wie möglich zu spielen.“