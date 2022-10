Abbruch nach Gerangel bei Jabing - Heiligenkreuz

Werbung

So hatte man sich das beim ASK Jabing nicht vorgestellt. Die Elf von Marc Seper war zuletzt nach mäßigem Saisonstart super in Form und führte auch beim letzten Hinrundenspiel gegen den SV Heiligenkreuz komfortabel mit 4:0. Bis zur 89. Minute sah es nach einem sportlich optimalen Gang in die lange Winterpause aus. Was danach folgte, war ein unwürdiges Ende der 2. Liga-Hinrunde. Bei einem Abstoß der Gäste kam es erst zu einem Wortgefecht zwischen Heiligenkreuzer Spieler und Zuseher der Heimmannschaft. Diese intensivierten sich so sehr, dass ein Jabing-Fan über die Werbebande sprang und es zu einem Handgemenge zwischen diesem und dem HSV-Tormann Christopher Thaller kam. Letzterer trug dann auch sichtbare Verletzungen davon. Schiri Faruk Sevik sah sich veranlasst, die Partie folgerichtig abzubrechen.

Wie die Verantwortlichen auf diesen Vorfall reagieren und ob es schon eine Entscheidung bezüglich der Wertung des Spieles gibt, lest ihr am Freitag in eurer BVZ-Printausgabe.