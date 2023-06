Der Abschied fällt schwer

Vor knapp zwei Wochen erhoben sich am Jennersdorfer Sportplatz alle Zuseher, um einen besonderen Fußballer in die verdiente „Kicker-Pension“ zu verabschieden: Stefan Deutsch beendete seine Karriere und schon beim 5:1-Auswärtssieg in Grafenschachen war er fußballerisch nicht mehr aktiv. 1998 begann der heute 32-jährige NMS-Lehrer seine Karriere und spielte bis 2014 für seinen Jennersdorfer Stammverein. Der Höhepunkt war hierbei sicher der 2. Liga-Meistertitel 2011, der damals mit nur einem Legionär und vielen Kickern aus und rund um die südlichste Bezirkshauptstadt erreicht wurde. 2014 wollte der AS Roma-Fan die Burgenlandliga-Mühen nicht mehr auf sich nehmen und wechselte zum damaligen 2. Liga-Verein aus Rudersdorf. Auch dort machte er schnell von sich reden und noch heute schwärmen sie beim ehemaligen Regionalligisten von den Fähigkeiten des Offensiv-Allrounders.

Nach zwei beeindruckenden Jahren und dem Jennersdorfer Landesliga-Abstieg 2016 ging es zu seinem Heimatverein zurück, für den er bis zur letzten Woche auch spielte. Nun folgt der Abschied und ein weiterer Spieler der „2011er Generation“ geht seiner Wege und eigentlich ist nur noch der langjährige Weggefährte Michael Wagner von damals voll aktiv. „Stefan war immer ein Ausnahmekönner und charakterlich ein Top-Mann“, sagte der Sportliche Leiter und langjährige Freund Martin Sitzwohl und ergänzte: „Er hat immer alles gegeben, leider warfen ihn Verletzungen ab und an etwas zurück.“ Nachsatz des UFC-Verantwortlichen: „Wir können uns für seine Leistungen und seine Verdienste um den UFC nur bedanken.“ Ein Zurück gibt es bei Deutsch nicht und auch eine Funktionärs-Tätigkeit kommt für ihn zumindest aktuell nicht infrage. Was die Zukunft bringt, bleibt abzuwarten, aber ein richtig geiler Fußballer verlässt die Amateurbühne – alles Gute, „Steve“!

Und der muss nun auch irgendwie ersetzt werden. Wie Verteidiger Dominik Müller, den es ins steirische Sinabelkirchen zieht. Quasi fix soll der Zugang von Heiligenkreuz-Zangler Tadej Cuk sein. Der wurde beim HSV auch schon verabschiedet.