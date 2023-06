Trauer um Norbert Barisits

Die Fußballszene im Osten Österreichs verliert einen der prägendsten Männer. Der Siegendorfer Norbert Barisits stieg 1983 ins Trainergeschäft ein, sammelte in seiner langen Karriere insgesamt 19 Titel. Von 1998 bis 2001 war er beim SC Untersiebenbrunn tätig, beflügelte den „Profi-Höhenflug“ des Teams. Im Anschluss war er u.a. beim LASK (als Trainer und Sportdirektor), beim TSV Hartberg, beim NÖ-Gebietsligisten ASK Marienthal (2016/17) und bis 2020 beim Wiener Traditionsklub Simmering täig.

Die Trainerlegende ist jetzt im Alter von 66 Jahren verstorben. Jahrelang kämpfte er gegen seine Krebserkrankung, dachte im vergangenen Jahr noch an eine Rückkehr auf die Bank. „Ich will den 20. Titel in meiner Karriere holen. Das ist ein ganz großes Ziel. Vorher will ich definitiv nicht aufhören“, sagt er gegenüber der BVZ. Das runde Titeljubiläum war ihm nicht mehr vergönnt.