„Wenn wir aufsteigen, ist es eben so, aber für uns wäre es auch kein Beinbruch, wenn wir nicht aufsteigen würden. Das haben wir so immer gesagt.“ Dieser O-Ton stammt von Schlainings Sektionsleiter Ernst Simon, dessen Elf auf Platz eins der 2. Liga Süd rangiert und die so einer der Betroffenen einer erneuten Saison-Annullierung wäre. Diese ist aufgrund der aktuellen Corona-Infektionszahlen und der von der Bundesregierung für den Osten Österreichs verordneten „Osterruhe“ wahrscheinlicher denn je und bringt viele Probleme mit sich. Vor allem potenzielle Aufsteiger würden wieder in den sauren Apfel beißen und in ihrer jeweiligen Liga verweilen, sofern nicht zumindest die Hinrunde gespielt werden kann. Ein nicht zufriedenstellender Status quo für sehr viele, wobei auch eine Prise Verständnis bei manchen durchklingt. Die BVZ hörte sich von Nord bis Süd bei den Top-Teams um.

Viel bitterer geht nicht. Der ASV Gemeinde Tobaj mit Dominik Pelzmann könnte zum zweiten Mal in Folge zum negativen Handkuss kommen. Der Verein investierte vieles, um der 2. Klasse zu entfliehen. Eine neuerliche Annullierung wäre für den ASV der sportliche Supergau. Das sagt man auch ganz offen. BVZ

Beim Tabellenführer der 2. Liga Nord, dem SC Kittsee, hatte man sich schon im Sommer des Vorjahres auf ein Ziel geeinigt: Aufstieg. Präsident Walter Rinalda hat zum 30-Jahr-Jubiläum den Meistertitel geplant, für dieses Projekt auch viel unternommen – wie die Transferpolitik beweist. „Der Erste soll aufsteigen dürfen, Absteiger gibt es keine“, kann sich Rinalda mit diesem Modell gut anfreunden.

Eine Annullierung hätte besonders für den Winterkönig der 1. Klasse Nord aus Oggau einen fahlen Beigeschmack. „Es wäre nach der überzeugenden Hinrunde sehr schade, aber die Gesundheit geht vor. Mir fehlt allerdings ein wenig die Flexibilität bei dem Thema. Man könnte beispielsweise die Saison nach Möglichkeit noch in den Juli verlegen und mit der darauffolgenden später beginnen und bis Ende November, Anfang Dezember spielen. Eine Annullierung im April hätte den Eindruck der leichtesten Lösung“, so Coach Wolfgang Mayer.

Gleich das zweite Mal in Folge um dem Aufstieg umfallen, würde die SpG Neudorf/Parndorf. Nach Punkteschnitt sogar das beste Team der Liga, liegt man trotz weniger Spiele als die Konkurrenz auf dem zweiten Platz. „Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, da gibt es sicher Wichtigeres. Mit den jetzigen Zahlen und Prognosen muss man generell froh sein, wenn es überhaupt im Sommer losgehen kann“, weiß Sektionsleiter Christian Pahr.

Christian Pölzelbauer, Obmann in Hornstein, Tabellenführer der 2. Klasse Nord hofft derweil auf eine „faire Lösung“ seitens des BFV. Nachsatz: „Vielleicht gibt es eine Art Bonus für das Geleistete oder wir spielen einfach im Herbst fertig.“ Auch der Zweite wäre in der Nord-Klasse aufstiegsberechtigt. Das wäre die Neusiedl 1b. Trainer Thomas Achs: „Eine weitere Annullierung wäre für uns und Hornstein unfair. Da müsste es eine Belohnung vom BFV geben. Wir stecken da viel Arbeit hinein, so habe ich keine Lust mehr auf Fußball.“

In der Gruppe Mitte führt in der 2. Liga Steinberg das Feld an. Aufsteigen ist beim kleinen Klub, der 2018 noch in der 1. Klasse geigte, kein Thema, eine Annullierung würde dennoch schmerzen. „Es wäre aber, wenn bis Sommer nichts geht, das Fairste. Viel anderes ist gar nicht möglich“, sagte Obmann Manfred Schmidt. Zweiter ist der SV Schattendorf, der unbedingt rauf will. „Deswegen“, so Obmann Alex Bernhardt, „wäre jegliche Fortsetzung super. Ob jetzt, oder im Herbst. Wird annulliert, werden wir aber sicher auch nicht auf die Barrikaden gehen.“ Dahinter lauern noch die ungeschlagenen Burgherren aus Forchtenstein. Coach Andi Feurer plädiert im Falle einer Fortsetzung für einen sportlich fairen Weg: „Vielleicht ist ein System mit oberem, mittlerem und unterem Play-off die Lösung.“

Eine Klasse tiefer dürfen zwei Vereine nach oben. Das wären nach aktuellem Stand Loipersbach und Kobersdorf. „Wir hätten uns erhofft, die fünf Spiele noch drüberzubringen. Danach sieht es aber nicht aus“, meint Loipersbachs Vorstandsmitglied Gerald Wagner ernüchtert gegenüber der BVZ.

Ebenfalls zwei Aufsteiger wären in der 2. Klasse Mitte vorgesehen gewesen. Antau ist vorne, Unterpullendorf führt das dicht gedrängte Verfolgerfeld an. „Ich denke, es wäre in Ordnung, wenn die Meisterschaft irgendwann bei diesem Stand zu Ende gespielt werden könnte. Wann immer das auch geht. Und wenn sie dann eben Saison 2020/22 heißt. Ein nochmaliger Abbruch würde viel Glauben kosten“, erklärt etwa Antaus Sportlicher Leiter Mark Hergovich, während Unterpullendorf-Präsident Wolfgang Steirer ergänzt: „Favoritenlösung wäre eine Testpflicht mit Hygiene-Konzepten. Variante zwei wäre, im Sommer eine Transfersperre einzulegen und dann weiterzuspielen.“

Im Landessüden sieht man es in der 2. Liga Süd gelassener als in den unteren Klassen. Dort steht einiges auf dem Spiel, wären Vereine zum zweiten Mal betroffen. Unterschützen beispielsweise in der 1. Klasse, wo der Sportliche Leiter Christoph Kuh erklärt: „Wir können nichts daran ändern. Was möglich ist, wissen wir nicht.“ Ganz anders resümiert der (überraschende) Zweite aus Welgersdorf. Pressespecher Dietmar Kaiser: „Ein Abbruch ist alternativlos. Eine Meisterschaft wäre eine Farce und es gibt auch Wichtigeres.“

In den 2. Klassen kam über den letzten Sommer richtig Bewegung rein, wurden neue Achter-Ligen geschaffen und alles war angerichtet für ein qualitativ hochwertiges Meister-Play-off. Dazu kommt es sicher nicht und auch, ob es Aufsteiger gibt, bleibt fraglich. „Der BFV sollte sich was überlegen. Zweimal hier durchzufallen ist sportlich, finanziell und menschlich nicht tragbar. Vorrang muss die Beendigung der aktuellen Meisterschaft haben, egal ob das im Sommer oder Herbst passiert. Wir müssen jetzt nicht auf einen Abbruch oder eine Annullierung hindrängen, denn uns läuft die Zeit nicht davon“, hat Tobajs Obmann-Stellvertreter Lukas Spirk eine klare Meinung und erfährt Zustimmung von Hannersdorf-Obmann Matthias Konrad: „Man sollte flexibel reagieren.“

Auf „Abwarten“ ist auch Wiesfleck-Trainer Toni Dorner gepolt, genauso Redlschlag-Chef Christoph Böhm, der anhängt: „Ich denke, die Verbände müssen sich grundlegende Konzepte überlegen, Corona wird uns nämlich noch länger beschäftigen.“ Zuberbachs Sektionsleiter Klaus Brandstätter sieht es pragmatisch: „Wir werden es so hinnehmen, wie es ist.“