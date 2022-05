25 Jahre Partnerschaft sind noch nicht genug

Werbung

Aktuell bereitet sich das Österreichische Nationalteam in Bad Tatzmannsdorf auf die bevorstehenden Herausforderungen in der am Freitag auswärts gegen Kroatien startenden Nations League vor. Gleichzeitig stellt der Beginn einer neuen Ära mit Neo-Teamchef Ralf Rangnick ein noch größeres Medienecho als sonst dar. Im Rahmen einer Pressekonferenz mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, ÖFB-Präsident Gerhard Milletich sowie Neo-Teamchef Ralf Rangnick und den ÖFB-Kickern Christopher Trimmel sowie Konrad Laimer wurden nicht nur aktuelle sportliche Fragen besprochen, sondern auch die langjährige Kooperation zwischen dem Land Burgenland und dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB).

Fußball-Trainingslager wurden dabei im Burgenland zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor. Begleitend zum Sponsoring investierte das Land in den Auf- und Ausbau einer Trainingsinfrastruktur auf höchstem internationalen Niveau. "Die Fußballtrainingslager bringen eine hohe Wertschöpfung für die Tourismuswirtschaft. Es profitiert nicht nur der jeweilige Sport- und Hotelbetrieb von den Mannschaften, sondern der Aufenthalt wirkt sich auf alle Betriebe, die Gemeinde und auf die gesamte Region nachhaltig positiv aus", so der Landeshauptmann. Die Anwesenheit renommierter Fußballklubs bedeutet zudem beste Imagewerbung für das Land Burgenland. Aktuell trainiert das Fußball-Nationalteam in Bad Tatzmannsdorf. Die Mannschaft bereitet sich dort auf die Spiele in der UEFA Nations League auswärts gegen Kroatien (3.6.), daheim gegen Dänemark (6.6.) und Frankreich (10.6.) sowie auswärts gegen Dänemark (13.6.) vor.

Daneben wird auch das Frauen-Nationalteam ihre EURO-Vorbereitung in Bad Tatzmannsdorf absolvieren. Frauenfußball gewinnt immer mehr an Bedeutung, auch hier ist das Burgenland wichtiger Partner. Das breite Spektrum an Mannschaften, die hier ihre Zelte aufschlagen, macht sich für das Land bezahlt. Teams aus allen Spielklassen bis hin zu internationalen Spitzenklubs, aber auch Amateurvereine reisen wiederholt an, um hier die perfekten Trainingsbedingungen zu nutzen. Nicht zuletzt auch aufgrund des milden Klimas, das Training im Freien fast das ganze Jahr erlaubt. "Das Burgenland bietet die perfekte Kombination aus Regenerationsmöglichkeiten in Hotels und Thermen und Top-Infrastruktur für den Sport", so Doskozil weiter.

Die 25-jährige Partnerschaft sei jedenfalls gerade in bewegten Zeiten wichtig, so der Landeshauptmann. Sie stehe für Beständigkeit, Vertrauen, Respekt und Handschlagqualität. Seitens der Politik brauche es eine gewisse Affinität zum Fußball, "und die bringt die jetzige Landesregierung mit, aber auch meine Vorgänger. Umgekehrt findet das Nationalteam perfekte Bedingungen im Burgenland vor." Sportlich wünscht Doskozil dem neuen Teamchef Ralf Rangnick, dass er die Ruhe hat, sein Team vorzubereiten. "Damit er seine Philosophie und Arbeit umsetzen kann. Es geht auch darum, dass die Öffentlichkeit Vertrauen in das Team steckt. Wenn es dieses Vertrauen gibt, wird die Mannschaft sicher auch Erfolge bringen."

Neo-Teamchef Ralf Rangnick zollte der langen Partnerschaft ebenfalls großen Respekt: "Ich glaube nicht, dass es so viele Partnerschaften gibt, die über diese lange Zeit bestehen. Das zeigt von Teamgeist." Von den Trainingsbedingungen und der Infrastruktur in Bad Tatzmannsdorf ist der Neo-Teamchef begeistert. "Es fehlt hier absolut an nichts. Zwei Top-Trainingsplätze, ein perfektes Hotel. Mehr kann man sich bei einem Kurztrainingslager nicht wünschen."

Verhandlungen für eine Verlängerung der Partnerschaft

"Eine solch lange Partnerschaft ist nicht selbstverständlich. In dieser 25-jährigen Beziehung haben beide Teile davon profitiert. Der Kooperationsvertrag läuft Ende 2022 aus. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir in den nächsten Wochen mit dem Land die Verhandlungen über eine Verlängerung unserer Zusammenarbeit aufnehmen", sagte ÖFB-Präsident Gerhard Milletich in Bezug auf eine weitere Kooperation. "Eine Fortführung der Partnerschaft ist eine Win-win-Situation für alle Beteiligten," sagt auch der Landeshauptmann.

Sportlandesrat Heinrich Dorner freut sich ebenfalls auf eine weitere Zusammenarbeit im Sinne des Sportlandes Burgenland: "Für das Sportland Burgenland ist es eine große Auszeichnung, dass sich unsere Fußballnationalmannschaft in Bad Tatzmannsdorf auf die Spiele in der Nations League vorbereitet. Dem neuen Teamchef Ralf Rangnick wünsche ich, dass sein Start im Burgenland ein gutes Omen und der Beginn einer erfolgreichen Zeit als rot-weiß-roter Nationaltrainer ist.“