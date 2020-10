Er war der erste SVM-Spieler, der nach dem Commerzialbank-Skandal und dem sich anbahnenden Aus des SV Mattersburg Abschied nahm und eine neue sportliche Aufgabe fixieren konnte: Philipp Erhardt, 27-jähriger defensiver Mittelfeldspieler, dessen Karriere in der Fußballakademie Burgenland sowie dann beim SV Mattersburg in Schwung gekommen ist.

Dort, wo er im Lauf der Jahre zum unumstrittenen Stammspieler gereift ist, brach er Anfang August seine Zelte ab und wechselte in die 3. Liga zu Türkgücü München. Jener Verein, der vor 45 Jahren von türkischen Einwanderern gegründet worden war und für den es nach dem Einstieg von Unternehmer Hasan Kivran im Jahr 2016 sportlich steil bergauf ging. „Hier entsteht richtig was, man kann sich den Verein wie ein Startup vorstellen. Es gibt jede Menge Zuspruch und Türkgücü hat sehr viel vor. Als dieses Angebot hereingekommen ist, hat mich das gleich sehr interessiert“, erzählt der Neo-Deutschland-Legionär, der sich mit dem Auslands-Engagement einen Traum erfüllt hat. „Die 3. Liga in Deutschland ist eine super Liga, hier kann ich mich auch gut präsentieren.“

Bislang hat das auch optimal funktioniert. Trotz eines großen Kaders und der Tatsache, dass Erhardt gleich zu Beginn ein Muskelbündelriss im Adduktorenbereich zurückgeworfen hat, war der Burgenländer in den ersten drei Runden der Saison (2:2 bei Bayern II, 3:0 gegen Kaiserslautern, 4:4 in Mannheim) stets in der Startformation am Platz. „Beim Kader ist schon viel Qualität dabei. Jede Position ist mindestens doppelt besetzt, da darf man sich für einen Einsatz nie zu sicher sein.“

Infrastrukturell braucht das Konstrukt noch Zeit

Permanent an der eigenen Weiterentwicklung arbeiten, ist Philipp Erhardt aber ohnehin ein durchaus bekanntes Motto. Nun gilt es daher einmal, die aktuelle Saison – der Burgenländer hat einen Einjahresvertrag mit Option – bestmöglich zu absolvieren. Treffen wird Erhardt, der im Südosten Münchens eine Wohnung unweit des Trainingsgeländes bezogen hat, auf sportlichem Weg übrigens dabei einen alten Bekannten aus Mattersburger Zeiten: Martin Pusic.

Der Stürmer wechselte zum Türkgücü-Lokalrivalen 1860 München, Ende November Stadtderby-Gegner, der ebenfalls im Stadion an der Grünwalder Straße seine Heimspiele austrägt. Dort, wo Türkgücü spielt, ebenso auch wie im Olympiastadion. Hier zeigt sich auch die Kehrseite des rasanten Aufstiegs von Türkgücü. Infrastrukturell war noch nicht ausreichend Zeit vorhanden, das gesamte Konstrukt schon fertig wachsen zu lassen. Deshalb ist die Antwort auf die Frage nach der langfristig fixen Heimstätte auch noch nicht in Stein gemeißelt.

Kein Problem für Erhardt, der seine neue Aufgabe durch die Bank positiv sieht. Speziell nach dem Aus beim SVM, wo medial auch kolportiert wurde, dass er den Verein verklagt hat. Tatsächlich ging es laut Erhardt lediglich darum, im Zuge des geplanten Transfers und der SVM-Turbulenzen Klarheit zu schaffen, um auch tatsächlich offiziell wechseln zu können.

So wie all seine Ex-Kollegen hat der Mörbischer im Zuge des anstehenden Insolvenzverfahrens noch gemeinsame offene Forderungen, was ausständige und nicht bezahlte Gehälter vor dem Crash betrifft. „Ich habe den Verein aber nicht verklagt, das war schon sehr aus der Luft gegriffen.“