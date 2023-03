ASKÖ Burgenland: Das Team wächst weiter

Werbung

Seit 15. Februar hat die ASKÖ Burgenland ihre 30. Mitarbeiterin im Team. Anita Kljajic ist als Assistentin der Landesgeschäftsleitung tätig und in dieser Funktion für PR/Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Serviceleistung zuständig.

Zudem begleitet Kljajic das Projekt Sportverein Plus, das flächendeckender angeboten werden soll. Mit Sportverein Plus will die ASKÖ noch mehr Menschen zu Sport und Bewegung bringen. Zu diesem Zweck werden den Vereinen erneut kostenlos Fahrradergometer und Jumping-Fit Trampoline zur Verfügung gestellt.

Außerdem dürfen sich alle Vereine, die mit dem Nachwuchs an einer Mannschaftsmeisterschaft der Fachverbände teilnehmen, über eine neue Förderung in der Höhe von 500 Euro pro Jahr freuen. Denn, wie im Zuge einer Aussendung klargestellt wurde: „Wir als ASKÖ wollen die Gesundheit der Menschen, vor allem der Kinder und Jugendlichen, gezielt fördern!“

ASKÖ-Burgenland Präsident Alfred Kollar nutzte die Gelegenheit, um im Zuge der Anstellung der 30. Mitarbeiterin für die Coaches gleich auch 30 Fußbälle zu überreichen: „Sie sollen gezielt für mehr Sport und Bewegung im Mädchenfußball eingesetzt werden.“ Durchaus bewusst wird auch das Segment des Mädchenfußballs schon seit jeder von der ASKÖ Burgenland (Stichwort starke Begleitung des Projekts „Mädchen am Ball“) forciert. So sind am 23. Mai wieder die Volksschulmädchen aus dem Burgenland am Ball. Die Sportanlage in Draßburg ist dabei erneut Austragungsort des zweiten „OSG – Hopsi Hopper Cups“. Die 30 Bälle sollen den Coaches vor allem für eine gute Vorbereitung dienlich sein.