„Dieses Jahr ist natürlich alles anders“, fasst Organisator Daniel Döller die Neuerungen bei der 33. Ausgabe des Austria Triathlon am Samstag und Sonntag in Podersdorf zusammen.

Schuld daran sind die Corona-Maßnahmen, die etwa im Bereich Start/Ziel und Wechselzone keine Zuschauer erlauben. Rein sportlich ist die größte Veränderung im Vergleich zu den früheren Ausgaben wohl das Startsystem. „Wir galten immer als Verfechter des Massenstarts. Heuer müssen wir erstmals andere Wege gehen“, so Döller. Jeder Triathlet startet einzeln mit fünf Sekunden Zeitabstand, „das hatten wir noch nie.“

Aber genau diese Maßnahme soll verhindern, dass sich zu viele Athleten auf der Strecke in die Quere kommen – und das wiederum bringt natürlich auch Komplikationen mit sich: „Timing und Einteilung sind eine Herausforderung. Wir müssen die schnellsten Starter an der Spitze beginnen lassen, damit die schnellsten Athleten nicht das ganze Feld überholen müssen“, weiß der Organisator. So ist eine Top-Zeit kaum mehr möglich, wenn ein Athlet im Wasser mehrere Konkurrenten überholen und dabei auch noch den Sicherheitsabstand einhalten muss.

Beim Schwimmen könnte man so auch in einen Pulk (einen Strom, der entweder Vorteil oder Nachteil sein kann) geraten, „das wäre unangenehm.“ Nicht zuletzt deshalb gilt der Massenstart als „das ehrlichste Format“ für einen Triathlon. Dennoch betont Döller: „Die Starter erwartet ein geiles Event.“ Der Chef-Organisator hat sich das adaptierte System auch schon bei anderen Triathlons in Österreich angesehen, „es hat immer tadellos funktioniert, ich sehe die Vorgaben nicht als Problem.“

Wohl aber als Herausforderung für die Veranstalter. So wurden etwa unzählige Desinfektionsmittel und Hinweistafeln, die zum Einhalten des Sicherheitsabstands ermahnen, angeschafft. Auch die Zeitnehmung und die zehnstündige Übertragung im Livestream stellen einen enormen Aufwand dar. So oder so freut sich Döller „schon riesig“ auf den Austria Triathlon. Wo bei der 33. Auflage, der ersten mit Einzelstarts, jedenfalls eine andere Taktik gefragt sein wird als sonst.

Top-Favorit auf den Sieg über die Langdistanz ist der amtierende Staatsmeister und Sieger von 2018, Paul Ruttmann, der das Rennen auch eröffnen wird. Fünf Sekunden später folgt Michael Weiss, der zuletzt fünf Ironman 70.3 für sich entscheiden konnte. Er könnte möglicherweise dank neuem Format im Windschatten des Favoriten für eine Überraschung sorgen.