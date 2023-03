Ex-BVZ-Mitarbeiterin Alina Marzi für Romy in Kategorie Sport nominiert

Werbung

Foto: zVg/Marzi

Ihre journalistische Karriere startete Alina Marzi bei der BVZ – mittlerweile ist die Eisenstädterin bei Servus TV im Sportressort tätig, wo sie im Zuge des internationalen Motorradsports bei den MotoGP-Übertragungen live aus der Boxengasse berichtet.

Zusätzlichen Bekanntheitsgrad erwarb die Burgenländerin bei der Fußball-WM in Qatar, wo sie für Servus TV gemeinsam mit Anna-Maria Brunnauer und Julia Kienast vor Ort war. Marzi, die in diesem Medienbereich „ihren Traum lebt“, wurde für die 34. Romy-Gala in der Kategorie Sport als Kandidatin nominiert.

Fotos: zVg/Marzi

„Sowas passiert einem nicht alle Tage und macht mich unglaublich stolz. Das vergangene Jahr wirkt generell ein bisschen wie ein Traum. Ich bin in der MotoGP angekommen und genieße jedes Rennen. Dann die Weltmeisterschaft in Qatar - eine Erfahrung, die ich wohl nie vergessen werde. Als Draufgabe gibt’s jetzt auch noch eine Romy-Nominierung, das macht mich einfach nur dankbar. Ich sehe es als eine Belohnung für die tolle Arbeit des ganzen Teams und die beste Motivation für die kommende Saison“, freut sich Marzi bereits auf die weiteren Herausforderungen.

Im Zuge der Romy-Gala stehen in der Kategorie Sport auch noch Michael Wanits (ebenfalls Servus TV), Andreas Goldberger und Michael Roscher (ORF), Karoline Rath-Zobernig (ORF) sowie Walter Reiterer und Michael Eschlböck (Puls4) zur Wahl. Noch bis 19. März kann in insgesamt neun Kategorien des Film- und Fernsehpreises abgestimmt werden.