DRESSURREITEN Am 16. Februar 1971 erblickte Peter Gmoser das Licht der Welt. Heute, ein halbes Jahrhundert später, zählt er nach wie vor zu Österreichs besten Dressurreitern. Der gebürtige Grazer nahm bei zwei Olympischen Spielen (2000 in Sydney, 2004 in Athen), drei Weltmeisterschaften (1998 in Rom, 2002 in Jerez, 2010 in Kentucky) und vier Europameisterschaften teil. Was er sich sportlich zum runden Geburtstag wünscht? „Ein großes Ziel wäre es, sich wieder für Olympische Spiele zu qualifizieren. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Aber ich bin ja noch jung. In der Ruhe liegt die Kraft“, schmunzelt Gmoser.

Ob Peter Gmoser mit seinem Herzenspferd Don Jon Old 2020 in Achleiten oder mit Cointreau 2009 bei der EM in Windsor. Der Pferdeliebhaber ist auch mit 50 „zeitlos“ und bleibt weiterhin aktiv. Rzepa/Kerschbaumer

Bereits im Alter von sechs Jahren saß der Sohn einer Lehrerin und eines Volksschuldirektors das erste Mal im Sattel. Damals auf dem Rücken von Pony „Gretel“. Der Weg in das Dressurviereck war zunächst aber nicht vorherbestimmt. Gemeinsam mit Schwester Lisa teilte Gmoser die Leidenschaft für das Springreiten. Nach einem schweren Sturz seiner Schwester entschied sich Gmoser schlussendlich für eine andere Disziplin. Unterstützt wurde er stets von seiner pferdesportbegeisterten Mutter, aber auch von international anerkannten Trainern, wie Alois Goldberger oder Ines von Badewitz. Prägend waren auch Trainingsaufenthalte in der Schweiz bei Georg Wahl, der ihm eine Trainerweisheit näher brachte: „Du sollst nicht ziehen, du Schluchtenscheißer.“

Weisheiten, wie diese, gibt Gmoser seit Jahren auch selbst an Schüler weiter. So hat er aktuell international vielversprechende Talente unter seinen Fittichen – etwa die tschechische Junioren-Meisterin Eva Vavrikova. Mit Ragazzo, Segenreich MJ, Hans im Glück und Ronaldinho schafften es auch einige Pferde zu den Weltmeisterschaften der Jungen Pferde in Verden. Aktuell gilt Hengst Don Jon Old als größtes tierisches Talent im Stalle Gmoser: „Ein Herzenspferd mit sehr viel Potenzial.“

Seit 1994 daheim in Sieggraben

Dass Gmoser die Sportler- und Trainerlaufbahn auf professioneller Ebene einschlägt, ergab sich Mitte der 1990er-Jahre. Damals brach er sein Jus-Studium ab, arbeitete ein Jahr an der Spanischen Hofreitschule, ehe er sich 1994 in Sieggraben ansiedelte. Dort lebt er heute noch mit seiner Lebensgefährtin Belinda Weinbauer, die selbst ja Staatsmeisterin in der Dressur ist. „Ich reite wahnsinnig gern, habe großen Spaß am Turnierreiten, liebe es, zu unterrichten und auszubilden, auf Ziele und die momentan mögliche Leistungsgrenze hinzuarbeiten. Ich kann mir kein schöneres Leben vorstellen“, ist der Jubilar, der einst einmal Silber und zweimal Bronze bei der EM der Jungen Reiter gewann, vollauf zufrieden. Die rare Freizeit verbringt er am liebsten mit Familienhund Hexe und Joggen in den Wäldern der Buckligen Welt.

Peter Gmoser ist in Sieggraben mit Lebensgefährtin Belinda Weinbauer (r.) daheim und findet seine Passion auch im Reitunterricht. Eine seiner erfolgreichsten Schülerinnen ist Eva Vavrikova. Gmoser

Auf seine Pferde und seinen Sport möchte er aber nie verzichten, wenngleich sich die Dressur in den letzten Jahrzehnten doch veränderte: „Es gibt ein zentrales Nennsystem, der Grand Prix dauert nur mehr halb so lange, der Gehorsamssprung nach der Dressur wurde abgeschafft und in den Richterhäuschen findet man mehr charmante Damen als Offiziere a. D. Die Pferde sind rittiger geworden und der Mitteltrab ist keine Überlebensfrage mehr. Zweifelsohne wird aber heute sehr gut geritten. Man kann beeindruckende Ritte sehen und das nicht nur von den Paaren, die an der Spitze stehen.“

Und auch wenn das Reiten nicht auf Position eins der österreichischen Sportöffentlichkeit steht, stellt Gmoser – tief verwurzelt mit der Materie – klar: „Reitsport hat hierzulande nicht die Priorität in den Medien wie etwa der Volkssport Skifahren, bei dem die Wirtschaft ein immenses Interesse am Erfolg der heimischen Sportler hat. In den Hochzuchtgebieten wie Deutschland oder Holland hat der Reitsport einen ganz anderen Stellenwert, entsprechend wird dort versucht, guten Reitern gute Pferde zukommen zu lassen. Nichtsdestotrotz bin ich sehr stolz darauf, Österreich zu vertreten, unser Land hat eine große Tradition in diesem Sport.“