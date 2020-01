Schon jetzt steht fest: Wenn sich am 24. Jänner zum neunten Mal die Teilnehmer in Bewegung setzen werden, um den Neusiedler See zu Fuß zu umrunden (dabei werden Starts für Distanzen von 120, 80, 60 oder 30 Kilometern angeboten, siehe Infobox), wird es ein neues Rekordfeld geben. 5.100 Aktive waren es beim bisherigen Bestwert im Jänner 2019, rund 6.500 werden 2020 dabei sein. „Die Vorfreude ist groß, wir wurden bei den Anmeldungen fast überrannt“, berichtet Organisator Michael Oberhauser.

Knapp 2.500 Youngsters beim Schulstarterfeld

Vor allem die relativ junge Kategorie „School of Walk“ erweist sich als boomend. Schulklassen können hier mit Start Neusiedl am See 30 Kilometer bis zum Ziel nach Oggau absolvieren. „Neben zahlreichen Schulen aus dem Burgenland haben wir auch viele aus Wien, Niederösterreich und der Steiermark dabei. Eine Schule kommt aus Deutschland, eine aus Ungarn.“

Dabei zählt einerseits der Teambuilding-Gedanke, andererseits betont Oberhauser auch einen weiteren Aspekt: „93 Prozent unserer Lebenszeit verbringen wir in geschlossenen Räumen. Gerade für Kinder ist das ein ganz besonderes Erlebnis, eine große Anzahl von Stunden draußen zu verbringen, in die Finsternis hineinzuwandern und auch an die Belastungsgrenzen zu gehen.“

Trotzdem gehe es beim „School of Walk“ nicht um die Abhärtung, sondern vor allem um das gemeinsame Erleben. „Das ist ein Riesenthema, das wir hier angestochen haben. Das Interesse ist sensationell, wir sind somit auch das größte Bewegungsabenteuer für Kinder in Österreich.“ Der Startpunkt in Neusiedl am See hat sich mit den beiden Kategorien „School of Walk“ und „Golden Walker“ (der Personenkreis 60+) somit auch quantitativ zu einem sehr großen Teil der 24 Stunden Burgenland Extrem Tour entwickelt. Oberhauser: „Wir haben das nie angestrebt, trotzdem erreicht die Tour von Jahr zu Jahr neue Dimensionen. Schön zu sehen ist auch, dass der Wirtschaftsfaktor für die Region steigt und wir mittlerweile Leute aus ganz Europa herbringen.“