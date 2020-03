Am Donnerstag, den 26. März, hätten im Vinatrium Deutschkreutz sämtliche Gewinner der diesjährigen BVZ-Sportlerwahl bei der feierlichen Siegerehrung eine entsprechende Bühne erhalten. Aus gegebenem Anlass muss die Veranstaltung abgesagt und ersatzlos gestrichen werden, wir bitten um Verständnis.

Einerseits wäre es aufgrund der jüngsten Verordnungen in Zusammenhang mit dem sich ausbreitenden Coronavirus gar nicht möglich, andererseits ist die Prognose noch viel zu unsicher, wann wir zu einem geregelten öffentlichen Alltag zurückkehren können, der dann wieder die Organisation und Abhaltung einer solchen Veranstaltung ermöglichen würde.

Was sehr wohl möglich ist: Den Siegern eine breite Plattform in der BVZ geben und so unsere größte Stärke ausspielen. Alle Gewinner und Gewählten erhalten im Rahmen einer entsprechend großen Ergebnisstrecke eine öffentliche Bühne, dazu werden sämtliche Sieger zusätzlich noch vorgestellt. Der geplante Erscheinungstermin für die Präsentation der gesammelten Ergebnisse ist der 2. April.

P.S.: Die persönlichen Übergaben der bereits bestellten Pokale und Preise an die Gewinner werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgetragen.