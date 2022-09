Ninja-Spektakel in Eisenstadt

Werbung

Das TV-Showformat „Ninja Warrior“ hat seinen Ursprung in Japan und erfreut sich seit einigen Jahren auch im deutschsprachigen Raum großer Beliebtheit. In Österreich wird die Show seit 2017 vom Privatsender Puls 4 ausgestrahlt. Die teilnehmenden Kandidaten verfolgen das Ziel, einen Hindernisparcours so schnell wie möglich zu bestreiten. Einer davon war im vergangenen Jahr Sportunion-Landesgeschäftsführer Patrick Bauer, er erreichte das Halbfinale.

„Wir haben insgesamt drei ‚Stages‘. Zwei davon darf in der Vorrunde jeder Teilnehmer bestreiten. Die dritte werden dann nur die besten 20 Teilnehmer im Finale in Angriff nehmen“

Patrick Bauer

Heuer wird der leidenschaftliche Ninja Warrior-Fan selbst zum Organisator. Im Eisenstädter Sportzentrum findet am 1. Oktober der erste Ninja Cup im Burgenland statt. Alle Fans der Show bekommen dabei die Möglichkeit, sich einmal selbst auf einem Parcours zu profilieren. „Wir haben insgesamt drei ‚Stages‘. Zwei davon darf in der Vorrunde jeder Teilnehmer bestreiten. Die dritte werden dann nur die besten 20 Teilnehmer im Finale in Angriff nehmen“, erklärt Bauer im Gespräch mit der BVZ. Als Hindernisse werden hauptsächlich Geräte fungieren, die im Eisenstädter Turnsaal bereits vorhanden sind, außerdem stellt die Sportunion zwei sogenannte „Ninja-Triples“ zu Verfügung, an denen sich die Teilnehmer entlang hanteln müssen.

„Es ist bei Ninja-Parcours üblich, dass man sie vorher nicht ausprobieren darf. Weil ich den Kurs schon kenne, werde ich selbst nicht teilnehmen“

Der Organisator wird übrigens nicht selbst an den Start gehen. „Es ist bei Ninja-Parcours üblich, dass man sie vorher nicht ausprobieren darf. Weil ich den Kurs schon kenne, werde ich selbst nicht teilnehmen“, so Bauer. Der 38-Jährige wird stattdessen als Moderator durch den Nachmittag führen. Die Sportunion Burgenland rechnet mit 40 bis 50 Teilnehmern und möchte nicht nur Erwachsene, sondern auch Jugendliche ab 14 Jahren für das Event begeistern. Auf den Sieger warten neues Trainingsequipment oder Sportunion-Goodies als Preise. Anmelden kann man sich bis 25. September unter