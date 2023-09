Alexander Hofleitner: „Ein geiles Gefühl!“

Im Sommertransferfenster wechselte der Goalgetter des ASK Klingenbach, Alexander Hofleitner, ja bekanntlich zum SV Kapfenberg. Nach der Vorbereitungsphase musste der 23-Jährige einen kleinen Rückschlag verkraften. „Ich habe alle Testspiele, das Trainingslager und die erste Runde des ÖFB-Cups absolviert. Danach habe ich mir einen Virus eingefangen und war zweieinhalb Wochen krank“, schilderte Hofleitner.

Torerfolg mit dem ersten Ballkontakt

Erst seit eineinhalb Wochen befand sich der groß gewachsene Angreifer wieder im Mannschaftstraining. Am Wochenende schlug dann seine große Sternstunde – ausgerechnet im Derby gegen DSV Leoben. Dort hatte man eine Woche zuvor den Ex-Mattersburger Carsten Jancker als Trainer gefeuert und durch Reńe Poms ersetzt.

Die Gäste aus Leoben gingen durch Matija Horvat nach einer halben Stunde in Führung (31.). Samuel Guedes glückte kurz vor der Pause aus einem Elfmeter der Ausgleich (43.). In der 82. Minute wurde Alexander Hofleitner eingewechselt. Mit seinem ersten Ballkontakt wurde er zum Kapfenberger Matchwinner. Nach einer Flanke stieg der Stürmer am höchsten und köpfelte zum 2:1-Siegtreffer ein (84.). Der Lohn: Drei Punkte, jede Menge Prestige und Platz neun in der 2. Liga mit acht Punkten aus sechs Spielen.

„Einfach nur geil“, beschrieb der ehemalige Klingenbacher das Gefühl nach dem Torerfolg. Dass der Derbyerfolg für den KSV wichtig war, unterstrich der Burgenländer. „Das, was im Vorfeld und beim Spiel abging, ist ein Wahnsinn. Das sind andere Dimensionen als bei unserem Derby gegen Siegendorf. Das ist hier ein anderes Level.“ Für Hofleitner war das Match aber auch aus einem anderen Grund etwas Besonderes. Ex-Trainer Wolfgang Hatzl und seine ehemaligen Mannschaftskameraden, sowie Freunde und Familie waren bei seinem ersten Saisontreffer anwesend. „Das war echt ein tolles Gefühl, alle waren da. Das hat mich noch einmal mehr motiviert“, so der Stürmer.

„Teamkollegen haben es mir leicht gemacht“

Die Freunde vermisst er natürlich unter der Woche am meisten, dennoch hat er sich in Kapfenberg bereits bestens eingelebt. „Die Teamkollegen haben es mir wirklich leicht gemacht. Wir sind eine tolle Truppe und das Umfeld passt auch. Es ist alles sehr kameradschaftlich, aber professionell“, schildert Hofleitner.

Aufgrund der Länderspiele haben die beiden Bundesligen am Wochenende Pause, der KSV hält sich mit einem Test im Rhythmus. Hofleitner: „Nächsten Sonntag sind wir dann bei der SV Ried zu Gast. Ich hoffe, dass ich bis dahin wieder voll einsatzbereit bin und werde wieder alles versuchen, um der Mannschaft mit meinen Toren zu helfen“, gibt sich der Offensivmann voll zuversichtlich.