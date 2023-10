Von Hartberg bis zu den Tiroler Bergen

Burgenland-Beiträge sind in der Fußball-Bundesliga seit dem Aus des SV Mattersburg rar geworden. Ganz von der Bildfläche sind die rot-goldenen Profis natürlich nicht verschwunden. Zwei von ihnen etwa treffen am Samstag (17 Uhr) in Hartberg aufeinander. Während Michael Steinwender (23) beim TSV unter Vertrag steht, hat es Julius Ertlthaler in den Westen Österreichs verschlagen.

„Erti“, wie der gebürtige Pöttschinger genannt wird, ist seit Februar 2022 bei der WSG Tirol im Einsatz, davor war er eine Saison bei Hartberg und ein halbes Jahr vereinslos. Mittlerweile ist er längst gut in Wattens angekommen, wo die „Wattener Sportgemeinschaft“ trainiert – die Bundesliga-Partien gehen bekanntlich in Innsbruck über die Bühne. „Es ist von den äußeren Bedingungen her sehr schön hier, ich fühle mich wohl“, lässt Ertlthaler wissen. Berge, Seen, die nur rund 15 Minuten entfernte Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck – all das ist abseits des Fußballs eine gute Wohlfühl-Kombination.

Entscheidend für einen Berufsfußballer ist aber freilich das, was auf dem Platz passiert. Hier konnte der 26-Jährige zuletzt im Mittelfeld aufzeigen, stand in den jüngsten drei Bundesliga-Spielen jeweils in der Startaufstellung. Die bisherige Saisonbilanz: Fünfmal von Beginn weg im Einsatz, viermal von der Bank aus ins Spiel gekommen. „Das zentrale Mittelfeld ist bei uns sehr gut besetzt. Ich gebe mein Bestes und hoffe natürlich, dass die Einsatzzeiten so bleiben.“ Von den Ergebnissen her hat die WSG den Meisterschaftsstart mit fünf Punkten aus neun Spielen tendenziell verpatzt, ist nur Vorletzter. Trotz eines Unentschiedens bei Rapid oder daheim gegen den LASK ist das große Ganze bisher ausbaufähig. „In der Mannschaft ist genug Qualität vorhanden, deshalb sind wir in diesem Zusammenhang auch nicht nervös. Bitter ist der eine oder andere Gegentreffer im Finish, zum Beispiel das 2:3 gegen den WAC. Das sind wichtige Punkte, die dir dann fehlen.“

Tor der Runde: „Hätte den Treffer sofort eingetauscht“

Ertlthaler selbst setzte da mit einem sehenswerten Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 (das übrigens zum Tor der 8. Runde auf Sky gewählt wurde) eine ganz persönliche Duftmarke. „Natürlich freut man sich über so ein Tor. Ich hätte den Treffer aber sofort gegen einen Punktgewinn der Mannschaft eingetauscht.“ Die nächste Chance auf Zähler bietet sich nun eben am Samstag in Hartberg, Ertlthalers ehemaligen Klub. „Natürlich ist das für mich kein ganz normales Bundesliga-Spiel, wenn es gegen den Ex-Verein geht. Ich freue mich schon auf das Wiedersehen.“ Auch seinen Ex-Kollegen Michael Steinwender wird der Burgenländer dann treffen. Man kennt sich freilich aus den gemeinsamen SVM-Zeiten. „Ich bin mit 14 Jahren nach Mattersburg gekommen, habe von der Fußballakademie bis zu den Profis alle Stationen durchlaufen. Diese Zeit wird immer ein wichtiger Teil von mir sein“, hat der Bundesliga-Kicker seine Anfänge nach wie vor abgespeichert. Hierher kehrt er auch, wenn es beispielsweise in Länderspielpausen zwei, drei Tage frei gibt. Seine Wohnung in Mattersburg hat „Erti“ nach wie vor, den burgenländischen Fußball verfolgt er sowieso interessiert. Und doch ist es durchaus möglich, dass der flinke Mittelfeldakteur auch noch länger in Tirol seiner Arbeit nachgeht. Der Vertrag endet nach dieser Saison, „mir gefällt es hier aber gut“, ist Ertlthaler einem Verbleib über die Saison hinaus nicht abgeneigt. Zukunftsmusik. Die Gegenwart heißt aber einmal TSV Hartberg.

„Steini“ übt sich in Geduld und will Chancen nutzen

Dort ist die generelle Stimmungslage anders – 13 Punkte bedeuten Platz fünf und einen Platz in der oberen Tabellenhälfte des Grunddurchgangs. Mittendrin ist Michael Steinwender, der in dieser Saison bislang vorwiegend von der Bank aus dabei war. Ein Einsatz von Beginn weg steht auf der Haben-Seite des 23-Jährigen. Der Baumgartner muss sich deshalb auch in Geduld üben: „Natürlich will man am liebsten immer spielen. Für mich war es aber klar, dass es nicht von Saisonbeginn weg Einsatzzeit gibt.“ Warum? „Steini“ verpasste verletzungsbedingt einen Großteil der Vorbereitung. Das Seitenband war eingerissen und bremste den Burgenländer in der Steiermark: „Jetzt ist aber alles ausgeheilt, ich bin voll im Saft und kann jetzt nur an mir selbst arbeiten. Kein Spieler ist größer als das Team selbst. Die Mannschaft hat sich ja schnell gefunden, viele neue Spieler sind rasch integriert worden und das funktioniert aktuell gut. Ich bleibe aber dran und wenn ich meine Chancen bekomme, dann will ich sie nutzen. “

Sportlicher Steirer. Michael Steinwender ist Hartberg-Profi. Foto: GEPA/ Avni Retkoceri

So zum Beispiel beim 3:0-Sieg gegen den WAC, wo Steinwender ebenso in der Startelf stand wie beim Cup-Sieg in der vergangenen Woche bei der Admira. Bei dem man 1:0 nach Verlängerung gewann und ebenfalls kein Gegentor kassierte.

Ein paar Tage später gab es dann einen Kurzeinsatz beim 0:0 gegen Altach. Und jetzt geht es eben am Samstag gegen die WSG und seinen Kollegen aus der gemeinsamen Mattersburger Zeit. Ob es vorab Kontakt gibt? „Ich kenn den Erti ja klarerweise gut, aber wir werden jetzt vor dem Spiel nicht großartig plaudern. Die Konzentration gilt ganz klar unserem Ziel“, so Steinwender, der präzisiert: „Wir wollen am Ende unter den Top-Sechs stehen und da können wir jetzt gegen die WSG einen großen Schritt machen.“ Ambitionierten Ziele. In Kombination mit dem familiären Umfeld ist es die Basis für einen guten Job in Hartberg, wie Steinwender abschließend klarstellt: „Wir sind in der Bundesliga ein kleiner Verein, wo alle an einem Strang ziehen und dann geht es sich eben auch aus, dass man Rapid und Austria bezwingt.“