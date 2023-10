U15: Burgenland - Ried 3:3. In einer flotten Anfangsphase erarbeiteten sich die Gastgeber einige gute Chancen, agierten aber im Abschluss zu unkonzentriert. Die beste Möglichkeit hatte Ben Kieras, der den Ball aber daneben schoss. Knapp vor und nach der Pause gab es zwei kalte Duschen für die Burgenländer – plötzlich lag man 0:2 im Rückstand. Doch dann gelang den Youngsters von Trainer Patrik Bani das Kunststück, innerhalb von nur fünf Minuten die Partie zu drehen. Zuerst gelang Kieras nach einem Eckball per Kopf der Anschlusstreffer. Der nächste Corner, das nächste Tor - diesmal übernahm Mert Hosgören den Abpraller und jagte die Kugel ins Kreuzeck. Jetzt war wieder Leben in der rot-goldenen Bude, die Burschen wollten mehr. Das 3:2 gelang auch gleich darauf - nach einem Freistoß von David Khatchikian ließ Layth Khidach zwei Gegenspieler stehen und traf mit einem satten Schuss.

Doch die Führung hielt nicht, die Rieder fingen einen misslungenen Querpass ab - der folgende Konter brachte den Ausgleich. In der Schlussphase hatte Kieras die Top-Chance zum Siegestreffer, agierte aber in dieser Szene zu eigensinnig.

Bei Tabellenführer Tirol will man am Samstag etwas mitnehmen. „Uns erwarten robuste und große Gegenspieler“, weiß Trainer Bani. „Wir brauchen uns aber nicht verstecken. Die Mannschaft hat jetzt Selbstvertrauen, die Stimmung ist sehr gut.“ Max Wimmer befindet sich bereits im Aufbautraining, soll aber nach seiner Schlüsselbeinverletzung noch keine Zweikämpfe bestreiten. Yigit Dursun war zuletzt angeschlagen, ließ das Ried-Match vorsichtshalber aus. Torwart Emil Özelt, der sich eine Sehne im Daumen gerissen hatte, ist ebenfalls wieder in den Trainingsalltag eingestiegen.





U16: Burgenland - Ried 3:3. Die Gäste legten den Spielstil mit vertikalen und langen Bällen an, die Hausherren ließen sich aber dadurch nicht aus dem Konzept bringen. Nachdem der Rieder Tormann einen Frühwirth-Freistoß nicht bändigen konnte, war Dominik Balogh zur Stelle und staubte ab. Doch noch vor dem Seitenwechsel brachten sich die Pürzl-Kicker um einen Teil der Früchte des Arbeitsaufwandes. Ein Elfmeter und einmal zu spät am Mann - prompt lag Ried zur Pause vorne.

Im zweiten Spielabschnitt setzten die Burgenländer auf noch schnelleres und höheres Pressing. Damit hatte man zunächst auch Erfolg - dem Goalie wurde der Ball abgeluchst, Balogh schob zum Ausgleich ein. Sehenswert war dann die Kombination, welche den Führungstreffer bedeutete: Cristian Rajic steckte auf Alessandro Nukic durch, Amel Duran verwertete den exakten Stanglpass. Leichtsinnig war dann der erneute Ausgleich: Nach einem Ballverlust attackierte man in der Rückwärtsbewegung nicht aggressiv genug. Rieds Jonathan Leibetseder kam freistehend zum Abschluss. „Das ist mehr als ärgerlich“, so Trainer Philipp Pürzl. „Die Jungs hätten sich wirklich mehr verdient.“

So wie bei der U15 sind die Tiroler, der nächste Gegner, auch im U16-Bewerb Erster. „Uns stimmt zuversichtlich, dass die Rieder gegen unseren nächsten Gegner gewinnen konnten“, meint Pürzl. „Wenn wir eine ähnliche Leistung wie gegen Ried abrufen und in der Defensive unsere Aufgaben erledigen, ist viel möglich.“





U18: Burgenland - Ried 1:0. Nach fünf Auftaktniederlagen in Serie konnte das U18-Team den ersten vollen Erfolg verbuchen. Die Hausherren starteten kompakt und konzentriert, ließen den Gästen - trotz optischer Feldüberlegenheit - keine Tormöglichkeit. „Wir haben das Spiel super kontrolliert und konnten offensiv immer wieder Nadelstiche setzen“, erläutert Trainer Christoph Morgenbesser. Vor allem Gabriel Federer sorgte immer wieder für Gefahr, doch die Bälle, die er eroberte, fanden zunächst keinen Abnehmer.

Nach knapp einer halben Stunde schickte dann Federer Mitspieler Moritz Luhn mit einem scharfen Pass in den Strafraum. Dessen Zuspiel kam über Umwege zu Fabian Kedl, der mit dem zweiten Kontakt abschloss. Der Ball wurde für den Gäste-Goalie auch noch unhaltbar abgefälscht - 1:0.

Nach Wiederbeginn hatten die Burgenländer die Möglichkeit, eine Vorentscheidung zu treffen. „Wir haben einige gute Chancen ausgelassen“, ärgerte sich Morgenbesser. „Vor allem im letzten Drittel müssen wir mit mehr Ruhe am Ball handeln.“ So blieb die Partie bis zum Schlusspfiff offen. AKA-Goalie Florian Bachmann konnte sich bei einem Rieder Kopfball auszeichnen und wehrte den Ball in den Corner ab. In der letzten Minute der Nachspielzeit hatte man noch eine Schrecksekunde zu verdauen - der gekonnte Heber eines Rieders ging jedoch über das Tor.

„Das war ein verdienter Sieg, auf den wir lange warten mussten“, fiel dem Coach ein Stein vom Herzen. „Kompliment an meine Mannschaft, die wirklich alles gegeben hat.“

Dass in Tirol die Trauben hoch hängen, ist allen Spielern klar. „Uns erwartet auf jeden Fall ein wuchtiger und körperlich robuster Gegner“, erläutert Morgenbesser. Mit einem Sieg könnte man - zumindest punktemäßig - mit den Tirolern gleichziehen. Der rekonvaleszente Gabriel Macic wird die Auswärtsfahrt mitmachen, bei Johannes „Joschi“ Polster sieht es momentan nicht so gut aus.

Samstag, 10.30 Uhr: AKA Tirol U15 – AKA Burgenland U15, AKA Tirol U16 – AKA Burgenland U16; 12.30 Uhr: AKA Tirol U18 – AKA Burgenland U18.

