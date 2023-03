Fußballakademie Burgenland: Wer hat den längeren Atem?

Werbung

Das spielfreie Wochenende wurde genutzt, um allen Akteuren noch einmal die Möglichkeit zu geben, sich ordentlich zu präsentieren. Zudem lag der Schwerpunkt in den einzelnen Übungseinheiten darin, sowohl an der Grundlagenausdauer sowie an der Schnelligkeit unter intensiver Belastung samt spielerischen Drucksituationen zu feilen.

Aufschlussreicher Test für die U15

Die U15-Youngsters waren beim Test gegen die U16 aus Floridsdorf auf einigen Positionen sogar zwei Jahre jünger. „Das konnten wir spielerisch nicht kompensieren“, gab Trainer Christoph Morgenbesser zu. Vor allem in der ersten Halbzeit konnten die Burgenländer körperlich gar nicht mithalten. In der Defensive agierte man nicht konsequent genug, den Wienern wurde es in manchen Situationen „zu einfach“ gemacht. Im zweiten Spielabschnitt sah das Gebotene schon besser aus, doch offensiv wurden kaum Akzente gesetzt. Der Endstand von 0:6 sollte jedenfalls trotzdem rasch aus den Köpfen raus.

Am Samstag, gegen Tirol, will man jedenfalls in aller Frische und top motiviert auftreten. Immerhin wird es Zeit, den zweiten Saisonsieg einzufahren. Der bislang einzige Dreier ist schon lange her: Am 10. September 2022 wurde der LASK mit 4:1 besiegt. „Wir werden alles probieren“, so Morgenbesser. Die angeschlagenen Spieler Cristiano Rajic, Deniz Özmen und Simon Schmid sollten wieder fit werden, Gabriel Kappel ist nach seiner Erkrankung am Montag wieder ins Training eingestiegen.

Verdientes 2:2 der U16 gegen die U18 des FAC

Von einem „konditionellen Block“ sprach U16-Trainer Philipp Pürzl nach einigen harten Einheiten unter der Woche. Gegen die U18 aus Floridsdorf hatte sein Team zunächst zu viel Respekt. „Da sind wir nicht mit vollster Überzeugung in die Duelle gegangen“, kritisierte der Coach. Trotz spielerischer Überlegenheit lag man 0:2 im Rückstand. Nach der Pause legte man die Scheu vor dem Gegner vollkommen ab, das 2:2-Unentschieden war mehr als verdient. „Uns war es wichtig, dass wir im Rhythmus bleiben und spielerisch noch einen Schritt nach vorne machen“, so Pürzl weiter. David Koudelka gelang nach einer halbjährigen Verletzungspause ein tolles Comeback, samt Treffer. Auch Tobias Gager sammelte wieder Einsatzminuten. Moritz Luhn wurde nicht fit, Niklas Guttmann war krank und Botond Szeker war mit dem ungarischen Nationalteam unterwegs. Luca Perassino befindet sich noch im Aufbau. Am Samstag werden Leo Leuteritz und Csongor Stampfel gegen Tirol aus Verletzungsgründen sicher nicht dabei sein.

U18 brachte „viele Trainingsinhalte“ auf den Platz

Die U18 testete zuletzt gegen die Kampfmannschaft des SC Breitenbrunn, der aktuell an der Tabellenspitze der 1. Klasse Nord überwintert. „Diese Partie hat absolut ihren Zweck erfüllt. Wir haben viele Trainingsinhalte auf den Platz gebracht“, meinte Coach Christoph Witamwas, der sich aber darüber ärgerte, dass den Gästen beim 2:2 die beiden Treffer wie „am Silber-Tablett“ serviert wurden. Die taktischen Vorgaben – wann und in welcher Aktion erfolgt das schnelle Pressing – wurden laut Trainer aber gut umgesetzt. „Wir sind zuversichtlich und freuen uns schon“, so Witamwas vor dem Tirol-Spiel. „Wir werden die Jungs perfekt auf den Gegner einstellen.“

Niko Frasz wird das Match wohl auslassen müssen, er ist noch angeschlagen. Torwart Bernd Aineter absolvierte in der Vorwoche erstmals seit seiner Genesung Trainings mit der Mannschaft. Sein Comeback wird jedoch noch einige Wochen dauern.

Statistik Testspiele + Vorschau ÖFB-Jugendliga

Testspiele

U15: BURGENLAND – FAC U16 0:6 (0:4).- Torfolge: 0:1 (10.) Aydin, 0:2 (12.) Pokorny, 0:3 (25.) Aydin, 0:4 (27.) Rezai, 0:5 (59.) Dalipi, 0:6 (72.) Aydin.- Burgenland, 1. Halbzeit: Voithofer; Grabovac, Luner, Habeler; Sarac, Artemenko, Nukic, Schranz; Balogh, Rajic, Reischer (23. Melisits).- Burgenland, 2. Halbzeit: Özelt; Bruckner, Szovati, Ebhardt; Billmaier, Fellinger, Artemenko (63. Pirkl-Weisz), Grabovac (63. Sayginsoy); Precilla, Duran, Schaller.

U16: BURGENLAND – FAC U18 2:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (13.) Marschler, 0:2 (48.) Neumann, 1:2 (68.) Preisinger, 2:2 (75.) Pauliny.- Burgenland: Eselböck; Erbay (60. Khiaban), Keinz, Relota, Jakupi (60. Pauliny); Simon Vlna, Veseli (46. Gager), Kedl; Resner (46. Frühwirth), Konrad (60. Koudelka), Preisinger.

U18: BURGENLAND – BREITENBRUNN 2:2 (1:2).- Torfolge: 1:0 (17.) Sawicki, 1:1 (23.) Hudak, 1:2 (45.) Moro, 2:2 (75.) Hajdari.- Burgenland: Bachmann (70. Böhm); Tröscher, Großmann (46. Milic), Polster (46. Hahn), Sawicki (46. Ackerler); Macic (46. Salihovic), Bekavac, Hajdari, Matus Vlna (46. Reiner); Pichler (46. Frasz); Stöger.

Vorschau/ÖFB-Jugendliga

Samstag, 10.30 Uhr: Burgenland U15 – Tirol U15, Burgenland U16 – Tirol U16; 12.30 Uhr: Burgenland U18 – Tirol U18.