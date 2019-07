Fußballakademie: Neues Trainerteam .

Am Donnerstag startet die neue U15-Mannschaft der Fußballakademie (AKA) Burgenland in die Vorbereitung auf die neue Saison, am darauffolgenden Montag folgen dann die U16 und die U18. Dabei wird es auch eine veränderte Trainerkonstellation geben.