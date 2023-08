Fußballakademie: Viele Chancen, um sich zu präsentieren

Patrik Bani und Andreas Feurer kommen zurzeit - genauso wie ihr Cheftrainer Ivo Smudla - ordentlich ins Schwitzen. Dem Trio obliegt die spezielle Aufgabe, aus dem neuen U15-Kader eine schlagfertige Mannschaft zu formen.

Aus diesem Grund wird nicht nur eifrig und hart trainiert, sondern es werden auch jede Menge Testspiele absolviert. Immerhin gilt es, den 29 (!) Feldspielern und drei Torhütern faire Einsatzminuten zu ermöglichen. „Alleine von der Organisation her sind wir Trainer voll gefordert“, erläutert Bani. „Mehrere Trainingsgruppen, mindestens zwei Spiele pro Woche - da muss man intensiv planen.“ Seiner Einschätzung nach handelt es sich beim neuen Jahrgang um eine wissbegierige Truppe, die die angebotenen Trainingsinhalte schnell aufnimmt. Beim 1:3 gegen die Admira erarbeitete man sich sieben große Torchancen, doch nur einmal zappelte der Ball im Netz - Noah Storczer hatte zwischenzeitlich den Ausgleich besorgt. „Punkto Zweikampfverhalten müssen wir noch besser werden, da müssen die Burschen konsequenter werden“, so Bani weiter über die nötigen nächsten Schritte.

U16-Trainer Philipp Pürzl war trotz der 2:4-Niederlage in der Südstadt gegen die Alterskollegen von der Admira mit dem Gezeigten zufrieden: „Wir sind bis zur Schlussviertelstunde in Führung gelegen, haben aber im zweiten Spielabschnitt viel getauscht und rochiert.“ Pürzl ortet bei seiner neuen Mannschaft einen kreativen Jahrgang mit mehreren individuell guten Spielern. „Ich bin überzeugt, dass wir in der ÖFB-Jugendliga eine gute Figur abgeben werden. Das Spiel gegen den Ball werden wir in den kommenden Wochen forcieren und verfeinern.“

Torschütze. Amel Duran (Mitte) sorgte beim U16-Test gegen die Admira für die zwischenzeitliche Führung. Foto: Martin Ivansich

In der Vorwoche düste Trainer Christoph Morgenbesser zweimal nach Ungarn, wo in der Illes-Akademie in Szombathely ein U17-Turnier ausgetragen wurde. Die burgenländische Akademie-Auswahl schlug sich bei dem Event prächtig und erreichte von sechs Teinehmern den ausgezeichneten zweiten Platz. Lediglich im Auftaktspiel musste man sich dem späteren Turniersieger Maribor (Slowenien) mit 0:1 geschlagen geben. „Die Partie haben wir zwei Minuten vor dem Abpfiff durch einen missglückten Rückpass vergeigt“, ärgerte sich der Coach über eine entbehrliche Aktion, die das Match letztlich entschied.

Die richtige Reaktion folgte in der nächsten Partie, wo Kosice 4:1 bezwungen wurde. Simon Vlna gelangen drei Treffer, Julian Konrad netzte einmal. Vlna (er wurde auch Torschützenkönig) hatte auch am zweiten Tag einen äußerst guten Torriecher - der Doppelpack beim 2:0 gegen den FC Slovacko belegt das. Gegen die Hausherren gab es zudem ein torloses Remis, Mielec (Polen) wurde durch ein Konrad-Tor letztlich mit 1:0 geschlagen.

Statistik und Vorschau

Testspiele

U15: Burgenland – Admira 1:3 (1:2).- Torfolge: 0:1 (6.) Schissler, 1:1 (39.) Storczer, 1:2 (40.) Softic, 1:3 (65.) Isic. Burgenland: Heckermann; Hösgören, Zefferer, Lechner, Wimmer; Adler, Ludwig; Walker, Pirkl-Weiß, Storczer; Kieras. Weiters kamen zum Einsatz: Khatchikian, Zimmermann, Khidach, Hannak, Halwachs.

U16: Admira- Burgenland 4:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (35.) Haubenwallner, 1:1 (71.) Frühwirth, 1:2 (73.) Duran, 2:2 (76.) Haubenwallner, 3:2 (80.) Hossaini, 4:2 (86.) Savic. Burgenland: Mayr; Schranz, Bruckner, Khiaban, Sarac; Kappel, Pauliny, Artimenko; Schaller, Walizadah, Precilla. Weiters kamen zum Einsatz: Voithofer, Fellinger, Billmaier, Balogh, Frühwirth, Duran, Rajic, Grabovac.

Vorschau

Samstag, 13.30 Uhr: Sturm Graz U15 – Burgenland U15 (AKA HlB Liebenau), Sturm Graz U18 – Burgenland U18 (Murauer Bier Arena).