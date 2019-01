Heli Prenner neuer Akademie-Co-Trainer .

Nach dem hausinternen Abgang von Gerald Linshalm zu den Profis des SV Mattersburg (dort arbeitet er als Athletiktrainer) war die Position des U16-Co-Trainers in der Fußballakademie (AKA) Burgenland vakant. Nun präsentierten die Verantwortlichen ihre Lösung: Helmut Prenner (39) wird in der „16er“ künftig an der Seite von Coach Christoph Morgenbesser tätig sein.