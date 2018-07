| BVZ

Spät, aber doch, wurde die Katze aus dem Sack gelassen. AKA-Sportchef Franz Ponweiser hatte in den vergangenen Wochen ordentlich zu schwitzen, um einen neuen Coach nach Peter Grandits in der U16 zu präsentieren. Fündig wurde er nun im eigenen Team. Christoph Morgenbesser – bislang Assistenzcoach von U15-Betreuer Manuel Takacs – startet am kommenden Montag ein neues Kapitel in seiner noch jungen Karriere als Trainer. Da versammelt er erstmals seine neue Mannschaft zum Trainingsauftakt um sich.

„Franz Ponweiser und ich haben schon vor einem Monat über diese Variante diskutiert“, verrät Morgenbesser. „Mein Ziel war immer, eines Tages in der AKA einen Cheftrainerposten zu bekommen.“ Nun ist dieser Wunsch Realität geworden, am Montag (16.30 Uhr) geht es mit der Vorbereitung los. „Mein Vorteil ist, dass ich die Mannschaft in- und auswendig kenne. Die Burschen sind auf jeden Fall in der Lage, eine ähnliche Rolle wie in der abgelaufenen Saison zu spielen.“

Punktemäßig sollten sich da 25 bis 30 Körnderl ausgehen. Zudem bleibt der Stamm der Truppe zusammen, ein oder zwei U17-berechtigte Spieler (drei sind in der ÖFB-Jugendliga erlaubt) sollen „unten“ aushelfen.

Gerald Linshalm ist nun U16-Assistent

Der neue Headcoach will auch am 4-2-3-1-System wenig ändern, da das meistens gut funktioniert hat. „Einige Varianten, beispielsweise mit Zehner und zwei Stürmern, werden wir auch einstudieren.“ Die U16-Kicker (sie bekommen ja ihren Ex-Co als Haupttrainer) müssen sich nur an ein neues Gesicht gewöhnen: Gerald Linshalm ist der neue Assistent von Morgenbesser.

AKA-Geschäftsführer Oliver Snurer (r.) begrüßte am Montag Gerald Linshalm, der neuer U16-Co-Trainer wird. | zVg

Der 37-jährige Sportwissenschaftler ist alles andere als ein Unbekannter. Der Wiener Neustädter kickte in jungen Jahren im BNZ Burgenland, von wo aus er dann in Sankt Margarethen, Rohrbach, Neudörfl, Baumgarten, Ritzing, Wiesen oder Marz (dies sind lediglich seine Burgenland-Stationen) kickte. Zuletzt war er bei den Bundesligadamen des SV Neulengbach als Co-Trainer engagiert.

„Franz Ponweiser und ich haben schon vor zwei Jahren miteinander geplaudert“, so Linshalm. „Ich freue mich riesig, dass es jetzt mit einem Engagement geklappt hat.“