AKA-Vorbereitung: Intensität wird erhöht

In knapp zwei Wochen startet die Meisterschaft in den ÖFB-Jugendligen, dementsprechend intensiv wird die Vorbereitung nun in der Akademie Burgenland. Weil die Trainer am Wochenende aber bei einem Pflicht-Lehrgang in Saalfelden weilen, gibt es ein kompaktes Programm in dieser Woche beziehungsweise gab es in den letzten Tagen auch wieder einige Testspiele. So probte die U18 am vergangenen Wochenende gegen die Altersgenossen aus der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Der physisch starke Gegner dominierte vor der Pause und machte bereits im ersten Durchgang alles klar – 0:4, gleichzeitig auch der Endstand. „Wir sind vor der Pause ins offene Messer gelaufen und hatten defensiv extreme Probleme“, befand Trainer Christoph Morgenbesser, der aber nach dem Seitenwechsel Besserung sah: „Wir haben unsere Spielanlage verändert und hatten dann deutlich weniger Probleme in der Defensive. Offensiv haben wir leider die Chancen auch im zweiten Durchgang nicht nützen können. Wir konnten aber viele Erkenntnisse aus dem Spiel mitnehmen und wir wissen, was wir ändern bzw. verbessern müssen.“ Heute Mittwoch spielt man bei einem Turnier in Ungarn – allerdings mit den U17-spielberechtigten Kickern, die U18 trainiert in der Akademie.

Die U15 und die U16 -Mannschaften absolvierten mit gemischten Teams zwei Testspiele. Gegen TWL Elektra gab es eine 0:2-Niederlage, gegen den FAC ein 1:2. Beide Wiener Teams spielten allerdings mit einer reinen U16-Mannschaft. „Sportlich gesehen war es jetzt kein Erfolgserlebnis, aber das ist jetzt auch nicht das Wichtigste. Der Fokus liegt auf der Belastung und der Intensität, von daher hat es gepasst“, so Trainer Philipp Pürzl. Am heutigen Donnerstag spielen die U15 und die U16 in der Südstadt gegen die Altersgenossen der Admira.