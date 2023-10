Fuballakademie-Zwischenbilanz: Die U15-Youngsters funktionieren

„Im Unterschied zum Team des Vorjahres (aktuelle U16, Anmerkung) wirken diese Burschen enorm lernwillig und viel reifer“, lobt Trainer Patrik Bani den jüngsten AKA-Jahrgang. „Alle Spieler sind sehr trainingswillig und wirken aufnahmefähig.“ Eine stolze Leistung, immerhin gilt es für das Trainerteam (Ivan „Ivo“ Smudla wird aufgrund der notwendigen UEFA-Lizenz als Chefcoach geführt, ist aber nur mehr halbtags beschäftigt und lässt die meisten Auswärtspartien aus) 29 Feldspieler und drei Tormänner bei Laune zu halten. Spielen können bekanntlich nur 11 davon.

„Der Start der Vorbereitung war alle andere als ideal, wir hatten lediglich drei Wochen Zeit, um eine Mannschaft zu finden“, erinnert sich Bani an den Sommer. „Dazu kamen auch noch Verletzte, manchmal waren es gleich zehn angeschlagene Kicker.“ Aus diesem Grund dauerte es bis in die Meisterschaft hinein, dass Sicherheit - vor allem in der Defensive - einkehrte. „Seit eineinhalb Monaten haben wir wieder einen tollen Rhythmus, können ständig Neues entwickeln“, so der Coach weiter. Nach dem holprigen Beginn wurde der Schwerpunkt auf das Arbeiten in der Defensive gelegt - bald stellten sich die ersten Erfolge (in Form von Siegen) ein. Danach wurde das rasche Umschalten und richtige Pressen geübt. In Tirol klappte das schon optimal, der 3:1-Auswärtssieg beim damaligen Tabellenführer war mehr als verdient.

Demnächst geht das Trainerteam das Thema „Mittelfeld- statt Angriffpressing“ an, der Schwerpunkt liegt darin, einfache, aber sichere Lösungen zu finden. „Wir geben klare Strukturen vor, wo sich jeder Einzelne darin gut bewegen kann“, erklärt Bani die Trainingssteuerung. Die Stärken der U15-Mannschaft liegen eindeutig bei den antrittsschnellen Flügelspielern.

Besonders hervorstreichen möchte Bani auch den Zusammenhalt und die Mentalität der Youngsters: „Wenn einem im Internat beim Essen ein Glas runterfällt, kommen gleich zwei Spieler und helfen beim Wegräumen. Es gab auch schon Teams, wo der Pechvogel von den anderen ausgelacht wurde.“

Gegen den WAC (Samstag, 14 Uhr) will man zielorientiert auftreten und die Heimstärke unterstreichen.

U16-Team mit zwei mageren Pünktchen

„Klar haben wir uns das alles ganz anders vorgestellt“, meint Trainer Philipp Pürzl, der mit seiner Mannschaft noch keinen Sieg einfahren konnte. „Wir waren des Öfteren nahe dran, zu gewinnen. Doch leider wurde in diesen Matches jeder Fehler eiskalt bestraft.“ Das Team selber sei zwar mit mehreren Spielern gespickt, die sehr wohl den Unterschied ausmachen könnten, wenn es um Sieg oder Niederlage geht. „Als Konstrukt gemeinsam agieren wir aber noch zu verspielt. Einigen fehlt es an der nötigen Reife, um in brenzligen Situation cleverer zu handeln.“ Speziell im Spiel gegen den Ball kam es zu unnötigen Ballverlusten, entscheidende Momente wurden regelrecht verpennt. Im Spiel nach vorn gibt es den wenigsten Handlungsbedarf, da sieht (O-Ton Pürzl) „vieles schon nach ordentlichem Fußball aus“.

Gegen den WAC (Samstag, 14 Uhr) wartet ein Schlüsselspiel, immerhin sind die Gäste Letzter mit einer noch schwächeren Ausbeute als die Burgenländer (ein einziges Unentschieden). „Wir arbeiten weiterhin voll fokussiert auf das erste volle Erfolgserlebnis hin“, verspricht der Coach. „Der Schwerpunkt ist immer noch die Arbeit in der Abwehr.“

Aufwärtstrend nach klassischem Fehlstart

Fünf Niederlagen in Serie - die U18 verpatzte den Saisonanfang komplett. Mit zwei Siegen in Serie hat sich das Team von Trainer Christoph Morgenbesser erfangen, die positive Entwicklung konnte endgültig in Zählbares umgewandelt werden.

„In den vergangenen vier Wochen haben wir einen guten Schritt nach vorne gemacht. Diesen Trend wollen wir auch in der nahen Zukunft fortsetzen. Die Liga-Ergebnisse zeigen, dass es sehr eng zugeht und man wöchentlich als Team performen muss.“

Auch die Verletztenliste beginnt sich zu lichten: Die Südburgenländer Johannes „Joschi“ Polster, Nico Kedl und auch Elias Stranzl befinden sich seit der Vorwoche wieder voll im Mannschaftstraining. Auch Valdet Jakupi, der die Reise nach Tirol nicht antreten konnte, ist nach seinen Adduktorenproblemen wieder fit. Bis auf Stranzl kamen auch alle Akteure beim 5:1-Testspielsieg gegen die Amateure des TSV Hartberg zum Einsatz. Gabriel Federer zog sich in Tirol eine Zerrung im Oberschenkel zu, sein WAC-Einsatz ist fraglich.

„Das sind natürlich gute Nachrichten, wenn Spieler nach Verletzungen zurückkommen. Es eröffnet uns wieder neue Optionen und steigert den Wettkampf im Trainingsalltag“, weiß Morgenbesser.

Der Schwerpunkt bei den Trainingsinhalten lag zuletzt im Defensivspiel. In den kommenden beiden Wochen wird der Fokus auf das Spiel im Ballbesitz gelegt. „Wir haben in der Offensive nicht die Spielertypen, die es möglich machen, mit langen Bällen zu agieren“, meint der Coach. Um unsere Stärken auszuspielen, müssen wir den Ball flach halten und mutig auftreten.“

Das soll bereits gegen den WAC (Samstag, 16 Uhr) klappen. Aufgrund der Tabellensituation (die Wolfsberger sind Letzter) erwartet man ein spannendes und flottes Spiel.

U16-Coach Phiipp Pürzl gibt den Abwehrspielern klare Anweisungen. Foto: Martin Ivansich

Fast nicht aus der Ruhe zu bringen - U18 Trainer Christoph Morgenbesser glaubt an eine Fortsetzung der aktuellen Serie (zwei Siege). Foto: Ivansich