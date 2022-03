Wettskandal: Auch Suspendierungen im Burgenland

Im Zuge des Wettskandals, der bislang vorwiegend Spieler der Regionalliga Ost betraf, veröffentlichte der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) erstmals Namen – weil neun Akteure für den Fußball-Spielbetrieb vorläufig suspendiert wurden. Dabei befinden sich auch einige Kicker mit aktuellem Burgenland-Bezug.

Unter ihnen dabei sind die beiden (mittlerweile) ehemaligen SC Neusiedl-Akteure, Goalie Bartolomej Kuru und Stürmer Marjan Markic, sowie Dejan Cosic. Letzterer war bis zur Winterpause beim ASV Draßburg engagiert und wechselte danach zum SV Forchtenstein in die 2. Liga Mitte. Dejan Nesovic hätte im Frühjahr für Parndorf spielen sollen, ist aber jetzt auch vorläufig suspendiert.

Die Aussendung im Wortlaut:

Nachdem das Bundeskriminalamt im vergangenen November aufgrund des Verdachts auf Spielmanipulation Hausdurchsuchungen und Festnahmen im Zusammenhang mit Spielen der 3. Leistungsstufe vorgenommen hat, sind heute parallel zu den noch laufenden strafrechtlichen Ermittlungen erste verbandsrechtliche Konsequenzen gezogen worden. Die Ermittlungen waren ein Resultat der intensiven Kooperation von Beamten des Bundeskriminalamtes, Experten der Firma Sportradar und des Play Fair Code sowie dem ÖFB.

Gegen folgende Spieler wurden heute vom zuständigen Komitee bis zur endgültigen Entscheidung, die erst nach Abschluss sämtlicher Ermittlungen getroffen werden kann, vorläufige Suspendierungen verfügt:

Robert Bencun, Ratko Buljic, Dejan Cosic, Milos Gicic, Bartolomej Kuru, Marjan Markic, Dejan Nesovic, Philip Petermann und Andreas Strapajevic.

Die vorläufige Suspendierung hat nicht nur Auswirkungen auf die Aktivität als Spieler, sondern erstreckt sich auch auf jegliche andere Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Fußball-Spielbetrieb (Offizieller, Spieloffizieller und Spielvermittler). Dies nicht nur in Österreich, sondern – nach Ausdehnung durch die FIFA - weltweit.

„Integrität im Sport ist unabhängig von der Spielklasse ein hohes Gut. Daher haben wir uns auch entschlossen, ganz genau hinzusehen und die dritte Leistungsstufe neben den vom Play Fair Code laufend durchgeführten Präventionsschulungen seit Beginn der laufenden Saison auch von Sportradar auf potentiell verdächtige Vorgänge monitoren zu lassen. So konnte im Rahmen unserer Null-Toleranz-Politik bei Spielmanipulationen ein wichtiger Schritt gesetzt werden,“ so ÖFB-Präsident Gerhard Milletich.

Der ÖFB hat mit Beginn der Saison 2021/22 mit Sportradar Integrity Services – dem weltweit führenden Anbieter von Sportintegritätslösungen – einen Sechsjahresvertrag zur Überwachung und Wahrung der Integrität der 3. Leistungsstufe geschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung überwacht Sportradar mit seiner Wettüberwachungslösung, dem Universal Fraud Detection System (UFDS), über 700 Spiele der österreichischen Regionalligen pro Saison. Ein Team qualifizierter Integritätsexperten analysiert unregelmäßige Wettmuster, und alle verdächtigen Spiele werden umgehend gemeldet.

Auch der Play Fair Code hat die Ermittlungen zum Anlass genommen, um die in den letzten Jahren regelmäßig durchgeführten Schulungen weiter zu intensivieren und damit speziell in der 3. Leistungsstufe vor dem Start ins Frühjahr noch engmaschiger Aufklärungs- und Präventionsarbeit zu betreiben. Das Ziel des Play Fair Code ist es, gemeinsam mit seinem Mitgliedernetzwerk, den Athletinnen, Trainerinnen sowie den Vereins- und Verbandsverantwortlichen saubere und manipulationsfreie Wettbewerbe zu erreichen und zu gewährleisten.

Forchtenstein wartet mit einer Reaktion ab, Parndorf reagiert sofort

Für Dejan Cosic, der im Herbst für Draßburg im Einsatz war und im Winter vom SV Forchtenstein verpflichtet wurde, heißt es also vorerst keine Einsätze in der 2. Liga Mitte. Der Verein selbst will mit einer Reaktion auf die Suspendierung noch abwarten.

Forchtenstein-Obmann Gerhard Leitner: "Wir haben die Info vor wenigen Minuten erhalten und werden bezüglich Dejan Cosic keine vorschnelle Reaktion tätigen. Wir werden das intern besprechen, noch mehr Informationen abwarten und dann möglicherweise auch handeln."

Der ehemalige Verein von Cosic, der ASV Draßburg, zeigte sich überrascht: "Ich habe die Nachricht bekommen, dass Cosic suspendiert ist. Das kam für mich unerwartet. Mehr kann ich aktuell dazu gar nicht sagen", meint ASV Draßburg-Obmann Ernst Wild. Neben Cosic sind auch Marjan Markic und Bartolomej Kuru, die im Herbst beide für Neusiedl spielten, suspendiert.

Von beiden trennte sich der NSC bereits unmittelbar nach Bekanntwerden des Wettskandals. Markic wechselte in der Winterpause von Neusiedl zu Sieghartskirchen. NSC-Manager Lukas Stranz: "Der NSC hat sich sofort nach Bekanntwerden der Anschuldigungen im November von den beiden Spielern getrennt. Für uns kam es deshalb heute nicht ganz überraschend, weil wir eben die Anschuldigungen kannten."

Für Dejan Nesovic, er kam im Winter von Wiener Neustadt nach Parndorf, ist das Kapitel SC/ESV Parndorf bereits zu Ende bevor es so richtig begonnen hat. Parndorf-Obmann Alfred Sutrich: "Für uns hat sich das Thema erledigt. Nesovic wird nicht für uns spielen."