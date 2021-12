Wettskandal: Eine Frage des Akts

„Die Ermittlungen laufen.“ So in etwa heißt es klassischerweise dann, wenn sich in einer heiklen Causa nach außen hin zwar wenig tut, im Hintergrund aber sehr wohl einiges im Gang ist.

Bei dem vor knapp drei Wochen an die Öffentlichkeit gedrungenen Wettskandal im Amateurfußball ist und bleibt dieses Stadium ein ständiger Begleiter der Causa. Seit Sommer wird bereits gegen mehrere Verdächtige ermittelt. Betroffen sein sollen rund zehn Spiele der Regionalliga Ost, aber auch das eine oder andere Pflichtspiel aus dem BFV-Cup sowie dem ÖFB-Cup steht unter Verdacht einer aktiven Spielmanipulation.

Zuständig ist die Staatsanwaltschaft Graz. Das erste angezeigte Match ging in der Steiermark über die Bühne – ein Indiz dafür, dass es sich hier um keinen reinen Regionalliga-Wettskandal handeln dürfte. Und doch manifestiert die Faktenlage alleine bei den Beteiligten einen starken Ostliga-Touch. Vier Personen (der mittlerweile suspendierte Tormann des SC Neusiedl/See, ein Stürmer des SC Neusiedl/See, sein Vater sowie ein weiterer Ostliga-Kicker) befinden sich seit gut drei Wochen in U-Haft.

Diese wurde am Montag im Zuge einer Haftprüfungsverhandlung übrigens um einen Monat verlängert. Ermittelt wird insgesamt gegen neun Personen. Dieser Kreis könnte aber auch noch größer werden – Stichwort laufende Ermittlungen. Schwerer gewerbsmäßiger Betrug wird den Personen vorgeworfen, denen im Fall einer Verurteilung Haftstrafen zwischen sechs Monaten und fünf Jahren drohen. Das ist die strafrechtlich relevante Komponente.

Da es sich beim überwiegenden Teil der verdächtigen Personen um aktive Fußballer handelt, ist parallel dazu aber auch die sportrechtliche Frage spannend: Wann werden diese Spieler gesperrt? „Ab dem Zeitpunkt, wenn wir entsprechende Informationen erhalten haben“, stellt Thomas Hollerer, Generalsekretär des Österreichischen Fußball-Bunds (ÖFB), auf BVZ-Nachfrage klar. Solange gilt auch die Unschuldsvermutung. Denn für die besagten Infos braucht es stichhaltiges Material. Das kann wiederum nur der Akt liefern. Der ÖFB hat der Staatsanwaltschaft Graz bereits eine entsprechende Anfrage übermittelt. Hollerer, selbst ein gelernter Jurist, zeigt sich hier geduldig, denn: „Die Justiz arbeitet akribisch. Das alles benötigt seine Zeit.“

Sportrechtlich braucht es keine Verurteilung

Verwertbare Informationen kommen dann ohnehin früh genug, schließlich bräuchte es für ein sportrechtliches Verfahren keine gerichtliche Verurteilung. Ein protokolliertes Geständnis und/oder eine klare Indizienlage würden ausreichen, um entsprechende Verfahren zu eröffnen und in weiterer Folge Sperren auszusprechen.

Aktuell besteht in dieser Hinsicht zudem kein großer Zeitdruck, befinden wir uns doch erst am Winterpausen-Beginn, die pflichtspielfreie Zone dauert noch fast drei Monate an. Deshalb geht Thomas Hollerer auch davon aus, dass bis zum Frühjahrsstart Entscheidungen über Sperren getroffen werden können. Die sich dann nach dem Akteninhalt richten.

Dort wird sich mit höchster Wahrscheinlichkeit verwertbares Material finden lassen. Die Anwälte der beiden Neusiedler Spieler (und auch des Spielervaters, der aber für die Sportgerichtsbarkeit keine Relevanz hat) gaben schließlich bereits bekannt, dass ihre Mandanten geständig und kooperationswillig seien.

Also ist davon auszugehen, dass es zeitlich absehbar zu den logischen Sperren kommen wird. Hollerer will hier nicht im Detail vorgreifen, weil das die Gremien zu entscheiden haben. Klar ist aber sehr wohl: „Geht es hier um belegbare Manipulation von mehreren Partien, dann wird man nicht mit fünf Spielen Sperre durchkommen. Dann muss auch konsequent dagegen vorgegangen werden. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass es sich hier um den Sumpf einer autark agierenden Gruppe handelt, dann gehört der trockengelegt.“

Die beteiligten Fußballer werden sich je nach Indizienlage auf lange Sperren einstellen müssen. Das sieht jedenfalls der wahrscheinlich dafür anzuwendende Paragraph 113 der ÖFB-Rechtspflegeordnung (Bestechung) bei den möglichen Konsequenzen vor. Die drehen sich unter anderem in der Größenordnung bei Sperren von 8 bis 72 Pflichtspielen, Funktionssperren für sechs Monate bis zu drei Jahren sowie Geldstrafen von 500 bis zu 15.000 Euro vor. Und trotzdem bleibt festzuhalten. Angesichts der strafrechtlich drohenden (Haft-)Konsequenzen wird das Verbot des Vereinskickens für die Spieler aktuell wohl die geringere Sorge sein.