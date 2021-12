Wettskandal: Viele offene Fragen trotz Geständnissen

Heute, Donnerstag, werden die vier Beschuldigten in der Causa Regionalliga-Wettmanipulation von der Justizanstalt Wien-Josefstadt nach Graz überstellt. Spätestens am kommenden Montag soll eine Haftprüfung stattfinden, in deren Zuge über eine Verlängerung der Untersuchungshaft entschieden wird.

Sowohl der Tormann – dessen Vertrag mit den See-städtern mittlerweile aufgelöst wurde – als auch der Vater eines Spielers des SC Neusiedl/See sowie der Stürmer selbst sind zumindest teilweise geständig. „Mein Mandant zeigt sich umfangreich kooperativ, ist sich bewusst, dass er einen riesigen Blödsinn gemacht hat“, so Paul Kessler, der Rechtsbeistand des Neusiedler Torhüters. Bis zu 5.000 Euro sollen pro Spiel für die „Dienste“ bezahlt worden sein. Eine weitere Befragung hätte am Dienstag stattfinden sollen, konnte aber coronabedingt nicht durchgeführt werden – der ehemalige Neusiedl-Schlussmann ist an Covid erkrankt.

In Summe soll es sich bei den manipulierten Spielen um rund zehn Partien der Regionalliga Ost handeln. Bei drei davon ist der vermeintliche Drahtzieher, der Vater eines Neusiedler-Spielers, geständig. Offen bleibt die Frage, ob neben den beiden Kickern des NSC, dem Spielervater des Stürmers der Seestädter und einem weiteren Spieler aus der Regionalliga Ost noch mehr Beteiligte involviert sein könnten. Mit Stand Dienstag blieb es bei vier Personen in U-Haft, wie Staatsanwalt Christian Kroschl von der in dieser Causa zuständigen Staatsanwaltschaft Graz (die erste Anzeige erfolgte bei einem Pflichtspiel in der Steiermark) der BVZ mitteilte.

Alle Beschuldigten kooperieren

Insgesamt richten sich die Ermittlungen gegen neun Personen. Den Stein ins Rollen dürfte ein Whistleblower mit einer Anzeige gebracht haben. Rechtsanwalt Kessler erklärt konkret, dass es drei Ebenen gab: „Da sind die Spieler, die die untereste Ebene bilden, darüber wirkt in Ebene zwei der Spielervater. Und dann gibt es noch eine Ebene darüber. Ebene eins und zwei sind schon sehr weit ermittelt.“ Und das sei nun die Schwierigkeit – die dritte Ebene zu beleuchten: „Das läuft ähnlich ab wie bei einem Drogenhandel. Einen Dealer findet man schnell, aber jene dahinter sind oft nicht zu kriegen“, so Kessler.

Auch Advokat Rudolf Mayer, Verteidiger des Vaters des Neusiedler Offensivmanns, bestätigt die Kooperation seines Mandanten mit den Behörden: „Er hat zugegeben bei zwei oder drei Spielen manipulativ mitgewirkt zu haben.“ Mayer, der einst auch Sanel Kuljic beim damaligen Wettskandal vertrat, ist gleichzeitig aber nicht für den Sohn des vermeintlichen Drahtziehers zuständig: „Ich hätte dies gemacht, aber die Staatsanwaltschaft sagt, dass sich Vater und Sohn gegenseitig beschuldigen.“

Das sieht Manfred Arbacher-Stöger, Pflichtverteidiger des Neusiedler Stürmers, nicht so streng: „Es gab den einen oder anderen kleinen Widerspruch, aber als gegenseitiges Beschuldigen würde ich es nicht einordnen.“ Auch der Neusiedler Offensivmann ist laut seinem Anwalt zu 100 Prozent kooperativ, hat zugegeben auch mitgehandelt zu haben. Was alle drei Rechtsbeistände unisono beklagen, sei die Verhältnismäßigkeit, wie Mayer etwa meint: „Wenn ein Tormann für 1.000 Euro einmal daneben greift, dann gleich U-Haft zu verhängen, halte ich für hart.“ Sein Kollege Kessler schlägt in eine ähnliche Kerbe, denn: „Er ist bislang unbescholten.“

Dementsprechend optimistisch sind die Anwälte, was Milde in Bezug auf eine weitere U-Haft bei den beiden NSC-Spielern betrifft. Der Spielervater hingegen dürfte wohl über den kommenden Montag hinaus, an dem die besagte Haftprüfung stattfinden soll, inhaftiert bleiben. Bedeckt halten sich die Ermittler weiterhin über die Abläufe der Manipulation. Vermutet wird jedenfalls, dass die Wetten in Asien und in Amerika platziert wurden – hierbei soll man auch schon recht weit mit den Ergebnissen sein. Genau so wie mit den Abläufen der manipulierten Spiele. Offen ist eben die Frage nach möglichen Hintermännern in Ebene drei und der Dimension der Einsätze.

Ein weiteres interessantes Detail, das aus Insiderkreisen durchsickerte: Beim BFV-Cup-Spiel Parndorf gegen Neusiedl (3:0) sollen bereits Beamte im Stadion anwesend gewesen sein. Weil das Match am Radar stand, allerdings nicht so endete, wie von den Ermittlern vermutet, kam es im Anschluss daran noch nicht zu Festnahmen.