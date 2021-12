Wettskandal: Wenn das letzte Kapitel noch nicht geschrieben ist

Für die Inhaftierten (zwei Spieler des SC Neusiedl am See, der Vater eines Neusiedl-Spielers sowie einen Kicker des FC Marchfeld handeln) in der Causa Wettskandal gab es am vergangenen Montag keine Milde – die vier Beschuldigten bleiben weiterhin in Untersuchungshaft. Das ergab die erste Haftprüfung.

Zumindest bis 7. Jänner befinden sich die vier Personen weiterhin hinter Gittern, dann findet die zweite Haftprüfung statt. Der Grund der Verlängerung der U-Haft: Verdunkelungsgefahr und Tatbegehung. Paul Kessler, Anwalt des Neusiedler Tormanns, will jedenfalls prüfen, ob man gegen die Verlängerung der U-Haft Rechtsmittel anwendet. Das soll in den kommenden Tagen passieren, sobald die schriftliche Begründung der Verlängerung vorliegt. Die Befragung des Goalies, die in der vergangenen Woche coronabedingt verschoben wurde, fand nun in dieser Woche statt.

„Neue Vorwürfe in Bezug auf weitere Spiele gab es dabei nicht“, so Kessler. Ausgangspunkt soll jedenfalls wie berichtet, ein Spiel in der Steiermark (ÖFB-Cup) gewesen sein, das letztendlich den Stein ins Rollen brachte. Daneben zehn Spiele aus der Regionalliga Ost und auch eine Partie im BFV-Cup, wobei es sich um das Derby zwischen Parndorf und Neusiedl (3:0) handeln soll.

„Für mich war es ein Derby, in dem wir verdient siegten“

„Wir haben im Nachhinein mitbekommen, dass unser Spiel gegen Neusiedl wohl auch unter diesen vermeintlich manipulierten Spielen gewesen sein soll“, sagt Parndorfs Mittelfeldspieler Lukas Umprecht, dem aber während der Partie nichts Ungewöhnliches auffiel.

„Ein Derby ist natürlich kein Spiel wie jedes andere. Aber, dass etwas nicht mit rechten Dingen zuging, hätte ich nicht bemerkt. Selbst im Nachhinein würde ich jetzt keine Szene als verdächtig einstufen, speziell wenn man es mit gewissen Toren von anderen Partien vergleicht, die in diesem Zusammenhang bereits genannt wurden. Wir wollten unbedingt gewinnen, waren das bessere Team und haben dann aus meiner Sicht auch verdient 3:0 gewonnen.“ Brisant: Anscheinend war das besagte 3:0 am Ende nicht das gewünschte Ergebnis der platzierten Wetten.

Unklar bleibt weiterhin die Dimension der Einsätze sowie mögliche weitere Involvierte. Das letzte Kapitel im Wettskandal der Regionalliga Ost, der scheinbar auch andere Ligen betrifft, ist also noch nicht geschrieben – der Ermittlungsakt hingegen zumindest schon teilweise. Und der umfasst aktuell bereits mehr als 700 Seiten.