Bernhard Raimann: Vom Steinbrunner See in die NFL

Als Bernhard Raimann Österreich 2018 verließ, um in den USA zu studieren und College Football zu spielen, kannten ihn höchstens Insider. Vier Jahre später hat er sich in Amerika längst einen Namen gemacht und auch in den heimischen Gazetten führt kaum ein Weg mehr an ihm vorbei.

Ende April wird seine Bekanntheit wieder ein neues Level erreichen. Dann wird Raimann voraussichtlich als erster Österreicher in die National Football League (NFL) gedraftet werden. Im Vorfeld des Drafts, bei dem Spieler aus College- und Universitätsmannschaften von NFL-Teams gezogen und verpflichtet werden, steht Raimann bei den Fachleuten hoch im Kurs. Zuletzt bestach er beim Scouting-Event NFL Combine besonders durch seine starke Athletik. Experte Daniel Jeremiah reiht ihn derzeit an 37. Stelle aller Draft-Anwärter, andere an Position 31 oder 44. Wenn die Teams das ähnlich sehen, wird Raimann bei der Ziehung im April in der ersten oder zweiten Runde ausgewählt werden. Darüber, dass der 24-Jährige am Ende unter jenen rund 250 Spielern sein wird, die in insgesamt sieben Runden gezogen werden, sind sich alle Experten einig - sofern keine Verletzung oder ein anderes unerwartetes Ereignis dazwischenfunkt. Raimann wäre der erste gedraftete Österreicher überhaupt in der NFL.

Mit Sandro Platzgummer und Bernhard Seikovits stehen derzeit zwei Landsmänner bei NFL-Teams unter Vertrag, die ohne Draft aus Europa verpflichtet wurden. Sie gehören allerdings nur dem Trainingskader an, ihre Chancen auf einen Einsatz in der Kult-Liga dürften geringer sein, als die von Raimann. Die drei Österreicher, die dort tatsächlich schon aufgelaufen sind– Toni Fritsch, Toni Linhart und Raimund „Ray“ Wersching – wechselten ebenfalls ungedraftet zu ihren Teams. Ihre Karrieren gingen in den 70er- und 80er-Jahren zu Ende, lange bevor Bernhard Raimann geboren wurde.

Senkrechtstarter und Wunder der Willenskraft

Angefangen hat Raimanns Laufbahn als Football-Spieler vergleichsweise spät im Alter von 14 Jahren bei den Vienna Vikings. Er besuchte damals das Ballsportgymnasium im dritten Wiener Gemeindebezirk, wohnte aber schon nicht mehr in der Bundeshauptstadt, wo er geboren und zunächst auch aufgewachsen ist. „Bernhards Großeltern hatten am Steinbrunner See ein Ferienhaus. Als er zwölf war, bin ich mit ihm dorthin gezogen“ erzählt Mutter Claudia Raimann der BVZ. Fortan hieß Bernhards Heimat Steinbrunn, für Schule und Training pendelte er unter der Woche jeden Tag nach Wien. Nicht gerade eine leichte Übung für einen Teenager, aber Raimann waren es die Strapazen wert. Denn er fand mit dem American Football seine große Leidenschaft und war schon sehr früh bereit, die nötigen Extrameter zu gehen, um sich weiterzuentwickeln.

Für Bernhard ist der Himmel das Limit. Wenn er kein All-Pro-Tackle wird, weiß ich auch nicht. Max Kössler Offensive Coordinator der Vikings

Das bestätigt auch Max Kössler, der Raimann bei den Vikings von Anfang an als Offensive Assistant Coach begleitete: „Bernhard ist durch seine Athletik und seinen Ehrgeiz sofort herausgestochen. Du hast gemerkt: Der will mehr als die anderen.“ Immer wieder habe Raimann gefragt, wie er sich verbessern kann, mit seinem Coach trainierte er mehrmals in der Woche individuell. Dessen Ratschläge wusste er schnell umzusetzen. „Bernhard macht keinen Fehler zweimal. Wenn du ihm zeigst, was er anders machen kann, arbeitet er so akribisch daran, dass es nicht mehr dazu kommt“ sagt Kössler. Schon bald machte sich Raimanns Ehrgeiz bezahlt: 2015 debütierte er mit 17 Jahren in der Austrian Football League. Noch im selben Jahr begann er an einer High School in Michigan ein Auslandssemester. Auch dort spielte er Football und machte mit starken Leistungen auf sich aufmerksam, sodass ihm die Central Michigan University ein Stipendium anbot.

Raimann sagte zu und kehrte noch einmal zurück nach Österreich, um die Matura abzulegen und seinen Grundwehrdienst zu leisten. Anfang 2018 trat er schließlich sein Studium an und übersiedelte endgültig in die USA. Bei den Central Michigan Chippewas, dem College-Team seiner Universität, musste er sich als Österreicher erst beweisen, etablierte sich nach einem schwierigen Start aber als feste Größe und wurde in der vergangenen Saison in das All-Star-Team der Mid-American Conference gewählt.

Bodenständiger Überflieger und Heimaturlauber

Profitiert hat der Steinbrunner in den Staaten auch von einem Positionswechsel. Während er bei den Vikings noch als Wide Receiver eingesetzt wurde, schulten ihn seine Coaches bei den Chippewas zum Offensive Tackle um. Auf der neuen Position könne Raimann seine Agilität und seine Physis noch besser zur Geltung bringen, sagt Ex-Coach Kössler. Was er seinem ehemaligen Schützling in Zukunft noch zutraut? „Der Himmel ist das Limit. Wenn Bernhard in zehn Jahren kein All-Pro-Tackle ist, weiß ich auch nicht.“ Der nunmehrige Offensive Coordinator der Vikings gerät nicht nur ins Schwärmen, wenn er über den Sportler Bernhard Raimann redet, sondern streicht auch dessen menschliche Qualitäten heraus.

„Auch wenn der Rummel um ihn zuletzt größer wurde, ist er immer auf dem Boden geblieben und hat nicht vergessen, wo er herkommt.“ Wenn es ihn nach Österreich verschlägt, findet Raimann immer auch die Zeit, um den Vikings einen Besuch abzustatten. Und auch seiner burgenländischen Heimat blieb er gewogen. „Der Steinbrunner See ist für ihn ein Rückzugsort. Hier kann er die Füße hochlegen, Urlaub machen und ungestört schwimmen gehen – noch“, so Mutter Claudia. Wie die Realität für ihren Sohn nach dem Draft aussehen wird, vermag sie sich noch nicht vorzustellen. „Unter Dach und Fach ist ja noch nichts“, sagt sie, „aber wenn es soweit ist, werden wir feiern!“