Gelebter Traum der Super Bowl-Mission

Indianapolis ist es also geworden. Lange hatten die Experten darüber sinniert, von welchem Team und an welcher Position Bernhard Raimann in die amerikanische National Football League (NFL) gedraftet werden würde. Seit Samstagmorgen österreichischer Zeit herrscht Gewissheit: Der 138-Kilo-Mann vom Steinbrunner See wird künftig für die Indianapolis Colts spielen. Gezogen wurde der 24-Jährige um einiges später als erwartet. Prognostiziert hatten die Experten, dass Raimann in der ersten oder zweiten Runde ausgewählt werden würde, geworden ist es letztlich die dritte.

„Ich war verwundert darüber, dass er erst so spät gezogen worden ist“, sagt Max Kössler, Raimanns ehemaliger Coach bei den Vienna Vikings. Er hatte sich in der ersten Draft-Nacht den Wecker umsonst gestellt. Als es dann einen Tag später tatsächlich soweit war und Raimann an 77. Stelle ausgewählt wurde, konnte Kössler nicht vor dem Fernseher sitzen. Weil am nächsten Morgen der erste Tag des Trainingscamps der Vikings begann, musste er früh aufstehen.

„Bernhard passt sehr gut zu den Colts“

Im Laufe des Tages blieb dann aber doch noch ein wenig Zeit, um den Meilenstein seines ehemaligen Schützlings zu feiern. Kössler ist mit der Destination Indiana hochzufrieden. „Mit den Colts hat Bernhard ein Team erwischt, in das er gut reinpasst. Dort hat er gute Chancen, ein Starter zu werden“ – also von Anfang an zu spielen. Kössler hat Raimann nach dem Draft bereits persönlich gratuliert. „Er hat mir geschrieben, dass er überglücklich ist und für ihn ein Traum in Erfüllung gegangen ist.“

Das hat Raimann auch öffentlich immer wieder betont. Der Steinbrunner ist nicht der erste Österreicher, der für die Colts – zu deutsch Fohlen – auflaufen wird. Kicker Toni Linhart spielte in den 1970er-Jahren fünf Jahre lang für das Team, das damals noch in Baltimore stationiert war. Was dem Steirer nicht gelungen ist, will der Burgenländer unbedingt schaffen.

„Ich möchte mit den Colts nächstes Jahr den Super Bowl gewinnen“, ließ Raimann in einer Videobotschaft ausrichten. Schon nächste Woche wird er zu den ersten Rookie-Minicamps nach Indianapolis reisen. Ex-Coach Kössler hat Raimann das letzte Mal vor drei Jahren gesehen. Wann es zum nächsten Treffen kommen wird, kann er im Augenblick nur schwer erahnen. „Ich bin vor kurzem Vater geworden und Bernhard wollte meine Tochter kennenlernen, wenn er mal wieder rüber kommt“, so Kössler. „Er hat mir dann geschrieben, dass sich das wohl ein bisschen verzögern wird.“