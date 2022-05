Burgenlands Tennis-Landesliga: Klare Favoriten zum Auftakt

Werbung

Foto: BVZ

Gruppe A – UTC Neudörfl 1. Der Titelverteidiger ist einer der heißesten Meistertipps: „Wir wollen ins obere Play-off, schauen Schritt für Schritt“, spuckt Mannschaftsführer Otto Höttinger keine großen Töne. Aus der Favoritenstellung in Bad Tatzmannsdorf am Samstag macht Höttinger aber keinen Hehl: „Es ist das Duell des Aufsteigers gegen den Meister. Ich glaube schon, dass wir gute Chancen haben, aber ich muss gestehen, dass ich die Mannschaft nicht kenne“, prognostiziert Höttinger in Gruppe A ein Duell seines UTCs und Lokalrivalen Bad Sauerbrunn.

Gruppe A – UTC Bad Sauerbrunn 1. Nachdem die Vorsaison für die Kurortler mit dem Verpassen des oberen Play-offs enttäuschend verlief, ist die Zielsetzung für 2022 klar: „Wir wollen den Titel und danach in den Aufstiegsspielen für die 2. Bundesliga gewinnen“, lässt Obmann Walter Dobesch aufhorchen. In Runde eins soll in St. Margarethen ein Sieg her: „Das ist eine starke Mannschaft. Ich erwarte spannende Spiele. Wir haben einen breiten Kader, wollen zehn bis zwölf Spieler im Grunddurchgang einsetzen, damit sie auch im oberen Play-off spielen dürfen.“

Gruppe A – TC Haydnbräu St. Margarethen 1. Letztes Jahr hat St. Margarethen das obere Play-off als Gruppendritter verpasst. „Oben mitzuspielen, wird auch heuer schwer“, sagte Mannschaftsführer Jürgen Jelleschitz. Der Verein setzt auf junge, einheimische Spieler. Im ersten Spiel gilt Gegner Bad Sauerbrunn als Favorit. „Wir können nur überraschen.“

Gruppe A – TC Bad Tatzmannsdorf 1. Obmann Christoph Rehling und sein Team stehen zum ersten Mal in der Klubgeschichte in der Landesliga A. „Wir freuen uns schon auf den Start, es sind alle Spieler fit.“ Nachdem Stegersbach die Teilnahme an der Meisterschaft wegen Spielermangel zurückzog und Oberwart bei den Herren auch nicht mehr in der Landesliga vertreten ist, hält der Liga-Neuling die Südburgenland-Fahnen hoch. Mit welcher Erwartung? „Ich denke, dass es zum Schluss zum Showdown zwischen Pamhagen und uns kommen wird. Unser klares Ziel lautet: Klassenerhalt.“

Gruppe B – ASKÖ TC Energie Burgenland Eisenstadt 1. Der Vorjahresfinalist aus Eisenstadt möchte heuer unbedingt Meister werden. Deshalb hat man sich im Winter mit drei Legionären verstärkt. „Unsere Stärke sind aber unsere einheimischen Spieler“ sagt der stellvertretende Mannschaftsführer Roman Pultz. Weil Stegersbach nicht antreten wird, steigt die Auftaktpartie erst nächste Woche gegen Aufsteiger Pamhagen. „Da wollen wir gleich einmal ein Zeichen setzen.“

Gruppe B – ASKÖ TC Stoob 1. Für die Stoober, die in Bestbesetzung antreten können, geht es gegen den Aufsteiger darum, schon in Runde eins das obere Play-off zu fixieren und somit einen Showdown im Heimspiel gegen Eisenstadt zu haben. „Das ist unser klares Ziel für diese leider mickrige Saison“, so Mannschaftsführer Christian Danzinger, der nicht damit zufrieden ist, dass seitens des BTV nach dem Rückzug Stegersbachs nicht auf das alte System, wo jeder gegen jeden spielt, zurückgegriffen wurde.

Gruppe B – TV Pamhagen 1. Aufsteiger Pamhagen stapelt vor Saisonbeginn tief. „Der Klassenerhalt wäre eine große Überraschung,“ sagt Mannschaftsführer Thomas Bieder. Aufgrund des Stegersbach-Rückzugs spielen nur drei Teams in Gruppe B. Am ersten Spieltag ist Stoob am Samstag in Pamhagen zu Gast. Bieder: „Wir sind Außenseiter, aber wir geben unser Bestes.“