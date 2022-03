ÖFB begrüßt Rote Karte für Russland

Österreichs Fußball-Bund (ÖFB) trägt die verhängten Sanktionen vollinhaltlich mit, wie Präsident Gerhard Milletich im Zuge einer Aussendung klarstellte: „Der ÖFB hat ein gemeinsames Vorgehen mit UEFA und FIFA angestrebt, da dies aus unserer Sicht am nachhaltigsten und sinnvollsten ist. Eine gemeinsame Stimme ist am lautesten und hat die größte Signalwirkung. So wird die Position des Weltfußballs einheitlich vertreten. Der Fußball steht in dieser schweren Zeit zusammen und zeigt sich solidarisch mit der ukrainischen Bevölkerung. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine verstößt gegen alles, wofür die Werte des Sports und der Menschlichkeit stehen“, so der Parndorfer ÖFB-Boss.