2. LIGA SÜD

„Es haben alle damit gerechnet und es wäre auch nur mehr ein Chaos gewesen. Nach sieben Monaten ohne Spiel wäre alles nur auf Zufall aufgebaut gewesen.“ Georg Konrad, Sportlicher Leiter in Neuberg

„Mir tut es für die Spieler leid, aber es war scheinbar nicht zu vermeiden. Wehmut kommt auf, weil es nun zwei Jahre keinen Meister gab. Aber es ist eben Pandemie.“ Christian Kopfer, Obmann-Stellvertreter in Eberau

„Es war absehbar, dass es sich nicht ausgehen wird. Wir starten nun mit den Planungen für die neue Saison.“ Markus Jost, Sportlicher Leiter in Heiligenkreuz

„Es war der logische Schritt. Für den 19. Mai bin ich noch vorsichtig, freue mich aber, wenn es losgehen könnte. Das wäre so irrsinnig wichtig.“ Konrad Renner, Obmann der SpG Edelserpentin

„Die Gesundheit der Spieler geht vor und diese wäre nicht gescheit gegeben gewesen. Mir wäre der sportliche Weg lieber gewesen, aber dieser Schritt war richtig. So ist es eine gute Lösung.“ Martin Salber, Sportlicher Leiter in Rudersdorf

„Für die Spieler ist es bitter, weil die Landesliga schon etwas Neues und Schönes gewesen wäre, aber die Annullierung war wohl das Gescheiteste. Es wäre schön gewesen, aber wir können es auch nicht beeinflussen.“ Ernst Simon, Sektionsleiter in Schlaining

„Für die, die aufsteigen wollten, trat das Horrorszenario ein. Das ist dann schon tragisch. Wir hatten uns zuletzt aber schon darauf eingestellt.“ Mathias Kedl, Spielertrainer in Heiligenbrunn

„In unserer Situation ist es fast egal. Ich kann aber jeden willigen Aufsteiger verstehen, der um einen Titel umgefallen ist. Das ist schon bitter.“ Ronald Jallitsch, Sportlicher Leiter in Olbendorf

„Wir hatten damit gerechnet. Positiv ist, dass es nun Ziele gibt.“ Roman Takacs, Obmann in Rotenturm

„Eigentlich die einzig richtige Entscheidung. Jetzt kann man wieder kontinuierlich hochfahren, auch wenn man die Burschen sicher bremsen wird müssen. Wenigstens gibt es Planungssicherheit.“ Gerald Ringhofer, Sektionsleiter in Grafenschachen

„Es war wenig überraschend und mit den Terminen wäre es schwierig gewesen. Für uns hat die Annullierung keine wirkliche Relevanz.“ Marc Seper, Trainer in Jabing

„Es war die einzig richtige Entscheidung. Alles andere wäre den Amateursportlern auch nicht zumutbar gewesen.“ Martin Sitzwohl, Trainer in Jennersdorf

„Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn wir das fertigspielen. Der Fairness halber hätte es zumindest die Aufsteiger geben sollen.“ Edwin Janosch, Sportlicher Leiter in Sankt Martin

„Das war eh klar, mit dem Datum 19. Mai war alles gegessen. Es ist die einzig richtige Entscheidung." Roland Friedl, Sportlicher Leiter in Mühlgraben

1. KLASSE SÜD

„Jetzt fielen wir schon zum zweiten Mal um den Aufstieg um – super. Es war damit zu rechnen, auch wenn ich mich ärgere, dass die Hinrunde zu früh unterbrochen wurde. Jetzt haben die Anzettler von damals gewonnen.“ Christoph Kuh, Sportlicher Leiter in Unterschützen

„Als der Stichtag am 15. April vorbei war, war es eigentlich klar.“ Harald Schneller, Obmann in Großpetersdorf

"Erwartet haben wir das eh. Es ist verständlich, aber mit dem frühen Spielbeginn bin ich nicht zufrieden." Fritz Fuchs, Co-Trainer in Deutsch Kaltenbrunn

„Wenn jemand geglaubt hat, dass wir Mitte Mai aufsperren und dann trainieren, dann war der von Haus aus ein Träumer. Das war die gerechteste Entscheidung.“ Dietmar Kaiser, Pressesprecher in Welgersdorf

„Jetzt haben wir uns umsonst verstärkt, aber wir brauchen die Spieler eh für die nächste Saison. Uns wäre das Spielen auch recht gewesen, aber es wurde immer schwieriger mit den Spieltagen.“ Rainer Hotwagner, Sektionsleiter in Goberling

„Es wäre unmöglich gewesen zu spielen. Jetzt haben wir Zeit für die Trainersuche, für mich ist das eine ganze Saison zu anstrengend.“ Ernst Bürger, Trainer in Bad Tatzmannsdorf

1. KLASSE SÜD A

„Natürlich hätten wir gerne unsere sieben Spiele fertiggespielt. Wir hatten vier Punkte Vorsprung, waren sehr zuversichtlich, dass wir Meister geworden wären. Aber: Wir müssen es so hinnehmen, letztes Jahr waren wir Fünfter, da hat es andere erwischt. Es ist ja auch verständlich, weil´s zeitlich sicher knapp geworden wäre." Christoph Böhm, Obmann in Redlschlag

"Es war klar, für mich kommt´s nicht überraschend. Letztes Jahr war der Ärger größer, erstens, weil wir Erster waren und zweitens, weil´s unvorhergesehner kam." Toni Dorner, Trainer in Wiesfleck

"Die Annullierung war vorhersehbar. In meinen Augen ist gar nichts anderes übriggeblieben. Wenn am 19. April aufgemacht worden wäre, ok, 19. Mai ist aber zu spät. Wir hätten nur vier Spiele gehabt, andere aber sieben, acht." Christian Petz, Sektionsleiter in Wolfau

"Wenn man die zwei Daten hernimmt - 19. Mai und 4. Juli - da zwischendrin die Saison fertigspielen, geht nicht. Vor allem, man hätte keinen Puffer nach hinten gehabt, weil die neue Saison schon Ende Juli startet." Horst Gruber, Pressesprecher in Kroisegg

KLASSE SÜD B

„Es war zu erwarten, aber, na klar sind wir enttäuscht. So groß war die Chance aufzusteigen schon lange nicht mehr: Wir sind ungeschlagen. Sobald es erlaubt ist, wollen wir auf alle Fälle eine kleine Meisterfeier machen. Sonst gilt der Fokus der nächsten Saison." Klaus Brandstätter, Sektionsleiter in Zuberbach

„Annullieren ist das einzig sinnvolle in der Situation. Dass mit 19. Mai ein Ziel steht, finde ich gut. Wobei wir mit der Vorbereitung etwas später anfangen werden." Andreas Horvath, Sektionsleiter in Markt Neuhodis

„Nachdem Niederösterreich mit der Annullierung vorgeprescht ist, habe ich fürs Burgenland ähnliches erwartet. Für uns nicht dramatisch: Wir hätten keine Chance mehr auf die vorderen Plätze gehabt. Ich verstehe aber auch voll, dass es für die Spitzenreiter ärgerlich ist." Christian Takacs, Obmann in Schachendorf

„Eine Entscheidung, die zu erwarten war und im Sinne der Gesundheit der Spieler ist. Für mich eine vernünftige Lösung, auch wenn leider wieder einige Vereine in den sauren Apfel beißen müssen.“ Christian Schaffer, Sektionsleiter in Kirchfidisch

„Die Entscheidung war so zu erwarten. Es ist die Richtige und zum Wohle der Spieler.“ Matthias Konrad, Obmann in Hannersdorf

1. KLASSE SÜD C

„Ich bin ein bisschen überrascht, aber es ist wahrscheinlich die bessere Entscheidung. Ich hätte gerne zu Ende gespielt, es wäre zwar intensiv geworden, aber so hätten die Spieler wieder Lust zu kicken bekommen.“ Thomas Wagner, Obmann in Rohrbrunn

„Wir nehmen es an, so wie es ist, wir können es sowieso nicht ändern. Die Burschen hätten sich über eine Fortsetzung gefreut, aber es war nicht möglich und der Abbruch die richtige Entscheidung.“ Philipp Kohl, Trainer in Dobersdorf

„Es war so zu erwarten. In unserer Situation zwar bitter, aber wir müssen es akzeptieren. Wir wollen in der nächsten Saison wieder die beste Mannschaft in der 2. Klasse sein und eben dann aufsteigen.“ Lukas Spirk, Obmann-Stellvertreter der Gemeinde Tobaj

„Die absolut richtige Entscheidung. Die Saison hätten wir zeitlich nie durchgebracht. Wir müssen damit leben und diese Entscheidung war abzusehen.“ Manfred Gurdet, Pressesprecher in Burgauberg

„Ich finde die Entscheidung okay. Das wäre zeitlich alles zu eng geworden. So haben wir genug Vorlaufzeit und können nun die Planungen für die nächste Saison starten.“ Hubert Hödl, Obmann in Minihof-Liebau

„Wir müssen die Entscheidung leider Gottes zur Kenntnis nehmen. Die Frustration ist bei vielen groß. Wir hoffen nun am 19. Mai mit dem Training starten zu können und die Jungs so bei Laune halten zu können. Wir brauchen das Vereinsleben.“ Gerhard Pummer, Trainer in Eltendor