Wagemut und Benzin im Blut: Motocross geht auch mit 70

Seelenruhig sitzt Anton Linzbauer auf einer Bank im Fahrerlager an der Motocross-Strecke Mittelberg (Gemeinde Langenlois). Die Enkelkinder suchen während des Gesprächs mit der NÖN unablässig die Nähe zum Großvater, der ihnen Zuneigung schenkt und gleichzeitig präzise von seinen Anfängen im Sport bis zur Gegenwart erzählt. Dass er fünf Minuten zuvor noch auf seiner Maschine gesessen ist und den monströsen Zielsprung mit hohem Luftstand bewältigt hat, sieht man dem gebürtigen Gemeinlebarner (Gemeinde Traismauer) nicht an. Eine gewisse Grundentspanntheit wohnt ihm inne.

„Wenn ich anfange, mich zu fürchten, höre ich auf“

Linzbauer ist das älteste fahrende Mitglied des Union- Moto-Cross-Teams Langenlois. Am 11. April feierte er seinen 70. Geburtstag. Alle zwei Wochen steigt er auf eines seiner Bikes und dreht mehrmals die 1,6 Kilometer lange, selektive Runde in Mittelberg. Allerdings ohne sportlichem Überehrgeiz zu verfallen. An Wettkämpfen nimmt Linzbauer nicht mehr teil. „Ich kann mit den jungen Burschen nicht mitfahren. Das macht keinen Sinn. Wenn es nicht so wäre, dass man mit dem Alter langsamer wird oder weniger Risiko geht, dann könnte ein 100-Jähriger alles machen.“ Sportliche Ziele hat der Jubilar mit Wohnsitzen in Gemeinlebarn und Kirchberg an der Pielach trotzdem. Er will seinen Heimatkurs in Mittelberg, auf dem er seit rund 40 Jahren regelmäßig unterwegs ist, stets mit allen Sprüngen bezwingen können. „Wenn ich anfange, mich zu fürchten, höre ich auf“, sagt Linzbauer.

Seine ersten Berührungspunkte mit motorisierten Zweirädern hatte er im zarten Alter von 14 Jahren, als er mit Freuden die Kotflügel ausrangierter 125er- und 175er-Puch-Maschinen abschnitt, um in einer Schottergrube in Traismauer fahren zu können. Als „Maulwurfshügel“ bezeichnet Linzbauer die ersten Schanzen, die sich vor ihm auftürmten. Im Jahr 1975 legte er sich seine erste KTM zu – der Start einer sportlichen Liebesgeschichte, die nie der ganz großen sportlichen Wettkämpfe bedurfte. „Ich habe einmal an einem Europameisterschaftsrennen teilgenommen, aber da habe ich meine Sünden abgebüßt“, sagt Linzbauer. Seine Leidenschaft erlosch weder dadurch noch nach der Empfehlung eines damaligen Spitzenfahrers, er solle sein Geld lieber in die Donau werfen, als es in diesen Sport zu investieren.

Röhrende Motoren, Benzingeruch und Staubwolken begleiten Linzbauer beinahe das ganze Leben. Die Suche nach Adrenalin stand für den 70-Jährigen nie im Mittelpunkt. Für Linzbauer war und ist der Sport jener Ausgleich, der ihn bis heute mental festigt – und dafür sorgt, dass er in sich ruht, wie es wenige andere Menschen erleben.