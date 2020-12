Corona machte bekanntlich dem ganzen Sport einen Strich durch die Rechnung. Beim ASK Klingenbach beschleunigte die neuerliche Unterbrechung nun das Karriere-Ende von Kapitän und Abwehrchef Dominik Dihanich, der sich nun ganz seiner Funktion als Obmann widmen kann und auch wird.

„Ich habe den Funktionären und dem Trainerteam mein Wort gegeben, wegen mangelnder Planungssicherheit bis zum Winter weiterzuspielen. Da waren keine großen Sprünge auf dem Transfermarkt möglich. Eigentlich wollte ich ja schon im Sommer aufhören. Jetzt ist mir Corona zuvorgekommen und hat halt meine aktive Karriere früher beendet, als es eigentlich geplant war“, berichtet Dominik Dihanich.

„Jetzt wollen wir die Saison einmal positiv abschließen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“ Klingenbachs scheidender Kapitän und Obmann Dominik Dihanich

Das letzte Match wird dem Ex-Kicker allerdings bestens in Erinnerung bleiben. „So einen Heimsieg wie gegen Bad Sauerbrunn erlebt man nicht alle Tage. Da haben wir in den letzten zehn Minuten ein 0:2 in ein 3:2 noch umgedreht. Mit zwei Erfolgen zum Saisonende haben wir in der Tabelle noch ein Stück weiter nach oben klettern können“, blickt der 30-Jährige mit einem Lächeln zurück. Die Packler will er aber nun definitiv an den Nagel hängen: „Ich habe eigentlich nicht vor, dass ich als Notnagel in der Kampfmannschaft oder in der Reserve zur Verfügung stehen werde – auch wenn es wohl ab und zu sein muss. Die Jungen sollen ihre Chancen bekommen, wir haben da einige Talente in unseren Reihen.“

Schließlich will er sich nun voll und ganz den Tätigkeiten des Obmanns, dessen Position er seit Juni 2019 auch innehat, widmen: „Die Doppelbelastung als Spieler und Obmann ist schon viel auf einmal. Vor allem, wenn wir neue Spieler beim Probetraining beobachtet haben. Da kann man nicht gleichzeitig Zweikämpfe führen und dem Gegner auf die Beine schauen. Da kann man sich nicht auf beide Sachen vernünftig konzentrieren. Ich freue mich aber auf die Aufgabe des Vereinsoberhauptes. Organisieren taugt mir, das kann ich ganz gut und macht mir Spaß“, zeigt sich das Klingenbacher Urgestein voller Vorfreude: „Wir haben ein breit aufgestelltes Team im Vorstand und viele Helfer. Jetzt wollen wir die Saison einmal positiv abschließen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Unser Ziel ist es, nicht schlechter in der Tabelle dazustehen als im Moment“, zeigt sich der Obmann zuversichtlich. Aktuell liegt Klingenbach auf Platz zehn im 15er-Feld der Burgenlandliga.

Für die Zukunft will der Klubchef vermehrt auf die Jugend aus dem Nachwuchs und der Umgebung bauen: „Wir haben mit Michael Wild und Alexander Hofleitner schon zwei Talente im Kader, die auch regelmäßig zum Einsatz kommen. Da wollen wir anschließen und weiter die Jugend an die Kampfmannschaft heranführen“, setzte sich der Klingenbacher als Ziel. Er selbst ging da stets mit gutem Beispiel voran. Mit sechs Jahren begann er als „Miniknabe“ beim ASK Klingenbach und durchlief alle Altersklassen. Mit 16 Jahren debütierte Dihanich dann in der Kampfmannschaft und etablierte sich rasch.

Seit dem Karriereende von Cousin und ebenfalls Urgestein Christoph Dihanich im Sommer 2016 übernahm er auch die Kapitänsbinde. Seine gesamte aktive Karriere verbrachte er nur beim ASK Klingenbach.

Viel mehr Zeit für die Familie

Wie es nun mit seinem Nachfolger in der Abwehr aussieht, ist noch offen. „Ich habe mit unserem Trainer Wolfgang Hatzl darüber gesprochen. Ein Ersatz muss definitiv her, die ersten Gespräche hat es schon gegeben, konkret ist aber noch nichts“, so der Obmann.

Dem in der „Fußball-Pension“ sicherlich nicht langweilig wird. Auch privat hält ihn Sohnemann Leon voll auf Trab. Gut so, denn: „Jetzt kann ich mich natürlich auch noch mehr der Familie widmen.“