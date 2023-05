„OSG Hopsi Hopper Cup“ für Mädchen: Zweite Auflage!

ASKÖ Burgenland-Präsident Alfred Kollar äußerte sich ganz klar zum Thema Damenfußball: „Mädchen- und Frauenfußball haben in den letzten Jahren immer mehr an Popularität und Anerkennung gewonnen. In der heutigen Zeit sind Gleichberechtigung und Chancengleichheit zum Glück keine Fremdwörter mehr. Denn egal ob Mädchen oder Bub, alle sollen die gleichen Chancen bekommen, um Fußball auszuüben.“

„Es freut mich, dass der „OSG Hopsi Hopper Cup“ für Mädchen nach dem großen Erfolg im Vorjahr auch heuer wieder über die Bühne geht – mit einer Vielzahl an Teams und vielen fußballbegeisterten Mädchen im Volksschulalter. Das zeigt, dass die populärste Sportart auch bei den Mädchen immer mehr an Popularität gewinnt, dem wir seitens des Landes auch mit weiteren Initiativen Rechnung tragen. So wird es nach dem Stützpunkt für Mädchenfußball auf Leistungssportebene an der HAK Stegersbach ab September auch an der HAK Mattersburg einen Stützpunkt geben. Damit gibt es dann auch im Norden ein attraktives Angebot aus Schule und Sport für talentierte Fußballerinnen - und wir setzen somit die nächsten wichtigen Impulse im Mädchen- und Frauenfußball“, sagte Sportlandesrat Heinrich Dorner zum Thema.

Sport und Schule hat im Burgenland als „die“ Bildungsstätte bereits eine lange Tradition. Die Ergebnisse bestätigen einerseits, dass in den burgenländischen Schulen sehr gut gearbeitet wird, andererseits gilt es, im Sport, wie auch in der Bildung, die besten Rahmenbedingungen zu schaffen, um jungen Menschen die größtmöglichen Chancen und dementsprechenden Perspektiven zu bieten. Dazu stellt Bildungslandesrätin Daniela Winkler auch klar: „Der im vergangenen Jahr ins Leben gerufene „OSG Hopsi Hopper Cup“ ist eine riesige Bereicherung für den Mädchenfußball. Das beweist die rege Teilnahme an dem landesweiten Fußballturnier. Der „OSG Hopsi Hopper Cup“ ist ein wichtiger Schritt, das Angebot für Mädchenfußball flächendeckend zu verbessern. Die Volksschulen werden damit zu Anlaufstellen, wenn Mädchen ihr Interesse am Fußballspielen ausleben wollen.“

Für den heurigen „OSG Hopsi Hopper Cup“ sind 26 Teams aus 25 Volksschulen des Burgenlands angemeldet. Gespielt wird nach den aktuellen Regeln der U10-Mädchenmeisterschaft mit vier Feldspielerinnen und einer Torfrau. Der „OSG Hopsi Hopper Cup“ für Mädchen findet am 23. Mai 2023 in Draßburg statt, wo bereits zwei Mädchenmannschaften mit insgesamt 30 Mädchen aktiv sind.