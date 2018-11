Der Martinihof in Neudörfl war am vergangenen Sonntag Schauplatz der Jahreskonferenz der ASKÖ Burgenland. Dabei gehörte die Bühne vor allem Christian Illedits, der sein zehnjähriges Jubiläum an der Spitze des Dachverbands beging. Am 9. November 2008 beerbte er Josef Paul Habeler ( 16. Juli 2018), seitdem ist er als Präsident aktiv.

Die Bilanz seiner bisherigen Amtsdekade fällt positiv aus: „Ich bin mit der Entwicklung generell sehr zufrieden. Wir haben uns sehr stark weiterentwickelt von einem reinen Service-Unternehmen für Vereine zu einem Dienstleister im Sport im Allgemeinen, der auch durch zahlreiche Angebote im Gesundheits- und Bewegungsbereich punktet.“

Parallel dazu habe man die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiter vervierfacht. „Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Angeboten wider.“ Bewegungscoaches bei der Täglichen Bewegungseinheit, Trainer für diverse Kurse („Wir haben uns bei den Angeboten beispielsweise von 25 Schwimmkursen in sieben Gemeinden zu 126 Schwimmkursen in 15 Gemeinden gesteigert“) oder Mitarbeiter bei betrieblicher Gesundheitsvorsorge: Man habe sich laut Illedits als „Non-Profit-Organisation immer mehr auf eigene Beine“ gestellt. „Und wir achten stark auf die Qualität unserer Mitarbeiter.“

Wer größer wird, braucht aber auch mehr Arbeitsraum. Das wirkt sich auf die ASKÖ-Zentrale in der Ruster Straße in Eisenstadt aus. „Wir platzen hier aus allen Nähten“, stellt Illedits klar. Daher werde es auch zeitnah einen neuen ASKÖ-Standort geben. „Pläne gibt es schon seit längerem. Ich gehe davon aus, dass wir 2019 konkret sagen können, wohin wir gehen.“

Stützpunkt VIVA? Wie lange bleibt Illedits?

Ausschließen konnte der Präsident jedenfalls, dass die ASKÖ Burgenland weiterhin in Eisenstadt beheimatet sein werde. „Wir werden aber geographisch zentral bleiben. Fakt ist, dass wir künftig ein Haus beziehen wollen, an dem auch entsprechende Sportanlagen angedockt sind. Der Stützpunkt soll dann ASKÖ Bewegungs Center – also ABC – heißen.“

Nach Adam Riese würde das VIVA-Landessportzentrum in Steinbrunn genau auf dieses ABC-Anforderungsprofil passen. Das wollte Illedits aber noch nicht bestätigen: „Entweder wird es diese Variante oder wir gehen an einen anderen Standort.“ Fix ist jedenfalls, dass ein neuer Stützpunkt entstehen wird. Ob der Landtagspräsident dann noch der ASKÖ Burgenland als Präsident vorsteht, ist allerdings unsicher. Hintergrund sind die Gerüchte rund um das neue Team von Hans Peter Doskozil, der Hans Niessl Ende Februar 2019 als Landeshauptmann folgen wird. Illedits könnte als möglicher neuer Landesrat unter anderem auch für den Sport verantwortlich sein.

Wenn das so wäre, „wäre diese Funktion mit jener des ASKÖ-Präsidenten nicht vereinbar“. Dann müsste ein Wechsel an der Spitze erfolgen. Zukunftsmusik. Vorerst sagt Illedits: „Nachdem die politischen Themen allesamt noch nicht in trockenen Tüchern sind, ist die Diskussion betreffend ASKÖ auch noch nicht zu führen. Spätestens bei unserem Neujahrstreffen kann ich dann sagen, wohin die Reise geht.“

Wohin sie auch immer gehen wird, ein gestecktes Vorhaben will der 60-Jährige auf jeden Fall zeitnah realisieren: „Mein Ziel ist es, das ABC auf die Reise zu schicken. Es ist bereits sehr viel Hintergrundarbeit erledigt. Nun gilt es, das Projekt auch zu finalisieren.“