Walking Football - Spaß für Männer und Frauen ab 55

Beim Walking Football wird gegangen statt gelaufen. Deshalb wird Fußball hier für alle interessant, die die klassische Form aufgrund von Gelenksbeschwerden oder anderen gesundheitlichen Einschränkungen aufgeben mussten. Generell zielt das neu etablierte Bewegungsangebot, initiiert von der ASKÖ, auf Männer und Frauen ab dem 55. Lebensjahr ab.

Alle wichtigen Elemente des Fußballs bleiben dabei weitgehend erhalten, der Unterschied besteht vor allem darin, dass von allen Aktiven auf eine angemessene sportmethodische Gestaltung und eine rücksichtsvolle Spielkultur zu achten ist. Walking Football kann sowohl im Freien, als auch in der Halle gespielt werden.

Dabei gilt es die wichtigsten Spielregeln zu beachten:

1. Gehen statt Laufen (ein Fuß ist immer am Boden)

2. Spielen ohne Körperkontakt

3. Ball wird nur bis zu ein Meter Höhe gespielt

4. Kein Tormann / keine Torfrau

Erste Schulungstermine im Oktober

Die erste Schulung für Walking Football findet dabei am 13. und 14. Oktober statt - am 13. Oktober von 17.30 bis 19 Uhr online, am 14. Oktober von 9 bis 16 Uhr mit Präsenz in Wien. Dort wird dann vorwiegend praxisbezogen agiert.

Die Anmeldung ist online unter www.askoe.at möglich.