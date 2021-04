Die aktuelle Situation im Amateurfußball ist für alle Vereine nicht zufriedenstellend. Besonders bitter wäre eine neuerliche Annullierung aufgrund der Covid-Situation aber für die Meisteranwärter und Aufstiegsaspiranten. Der ASV Siegendorf will ja bekanntlich schon länger unbedingt in die Regionalliga Ost. Dementsprechend bitter ist die Lage beim aktuellen Tabellenvierten. „Sollten wir nicht bald mit dem Training beginnen dürfen, dann sehe ich schwarz für die Saison. Das wäre natürlich eine Katastrophe für uns“, ist sich Siegendorfs Sportlicher Leiter Harald Mayer der engen Lage bewusst.

Ganz bitter wäre eine weitere Annullierung auch für die Arbeit von Trainer Josef Kühbauer. Der in Rohrbach lebende ältere Bruder von Rapid-Coach Didi Kühbauer hat eine unglaubliche Siegesserie mit den Siegendorfern vorzuweisen: 17 Meisterschaftsspiele hat der ASV in der Burgenlandliga unter seiner Leitung absolviert, 15 davon wurden gewonnen, eine Partie endete mit einem Remis, nur eine Partie ging verloren. „Die Niederlage gegen Deutschkreutz zum Saisonstart (Anm.: 1:2 am 1. September 2020) schmerzt natürlich, ist aber halt so“, sagt Kühbauer, der nach wie vor auf eine Fortsetzung der aktuellen Meisterschaft hofft.

„Für mich stehen die Chancen auf eine Wiederaufnahme 50:50. Die Hoffnung lebt zwar noch, aber sie schwindet leider immer weiter. Es ist keine einfache Situation – für keinen Verein, sehr zäh wieder einmal. Als Trainer muss man die Spieler immer wieder motivieren und bei Laune halten. Wir müssen flexibel sein“, so der 53-Jährige, der freilich auch die Kehrseite der Medaille einzuschätzen weiß: „Aus Vereinssicht wollen wir die Saison natürlich durchziehen und alles dafür tun, damit es auch gelingt. Leider sind wir in dieser Entscheidung nur Passagier. Aus Sicht der Spieler ist die Meisterschaft zu beenden wiederum ein Wahnsinn. Ich befürchte, dass es viele Verletzte geben wird.“

Dem Siegendorfer Coach ist klar, dass nach sechs Monaten Meisterschafts-Zwangspause die Verletzungsgefahr durch zahlreiche Spiele innerhalb kurzer Zeit sehr groß sein könnte. Im Fall des ASV sind acht Matches noch offen, um die Hinrunde zu beenden. „Acht Spiele in wenigen Wochen wird sehr hart, da würden alle jammern – auch die Profis. Aber wir werden den Kampf annehmen. Hoffentlich nehmen wir dann nicht allzu viele Verletzte in den Herbst wieder mit.“

Und wenn die Saison doch annulliert wird? „Dann sind wir leider weit weg von Fairness. Für mich wäre nach wie vor die fairste Lösung die Quotientenregelung.“ Nach dieser wird die Anzahl der Punkte durch die Anzahl der absolvierten Spiele dividiert, um sozusagen „auf gleich“ zu kommen. Hier hätte der ASV mit Josef Kühbauer die Nase vorne, wäre Erster. Dass seine Arbeit beim Verein sehr geschätzt wird, brachte auch der Sportliche Leiter Harald Mayer zum Ausdruck: „Er hat mit der Mannschaft Unglaubliches geleistet, seine Serie in der Meisterschaft ist beeindruckend. Wir haben nur im BFV-Cup gegen Rust im Elfmeterschießen verloren und uns gegen den LASK im ÖFB-Cup beim 0:3 auch sehr gut geschlagen.“

Für den Funktionär war Kühbauer die absolut richtige Wahl als Nachfolger von Michael Porics: „Wir haben mit Josef den richtigen Griff gemacht. Seine Arbeit ist hervorragend. Er kann sehr gut mit den Jungen arbeiten, findet aber auch für unsere Routiniers stets die richtigen Worte. Er sagt immer, wie er etwas haben will und zieht das dann auch durch. Ich weiß, dass ihm vor allem die Arbeit mit den Talenten viel Spaß macht.“

„Die Verbände müssen sich etwas bewegen“

Gerade für die Youngsters wünscht sich der Rohrbacher eine Fortsetzung der aktuellen Meisterschaft. „Sie würden sonst wieder ein weiteres Jahr verlieren. Aber nicht nur für die Talente, auch für die Vereine wäre es bitter, wenn wieder ein Jahr ohne Aufsteiger verstreichen würde. Da müssen sich auch die Verbände etwas bewegen. Jetzt haben wir einen guten Konkurrenzkampf in der Burgenlandliga, mit mehreren Klubs, die auch wirklich aufsteigen wollen. Deutschkreutz, Parndorf, Pinkafeld, Oberwart und wir wollen in die Regionalliga Ost rauf. Bei einer Annullierung bleiben wieder ein paar Vereine auf der Strecke, das darf nicht passieren.“