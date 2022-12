Peter Krenmayr: „Genau diese Spieler wünscht man sich“

Werbung

„Für mich war er im Meisterjahr der Spieler der Saison“, streute Präsident Peter Krenmayr seinem Offensivmann Lukas Secco Rosen. Vor mehr als zwei Jahren kam der Mattersburger – auf Tipp von Akademie-U18-Trainer Christoph Witamwas – zum ASV und überzeugt dort auf und abseits des Feldes.

Elf Tore steuerte er beispielsweise im sensationellen Aufstiegsjahr 2021/22 bei, wo Siegendorf Meister und BFV-Cupsieger wurde. Secco, der zuvor in Schattendorf kickte und in der Jugend alle Stufen der Fußballakademie durchlief, fühlt sich in Siegendorf richtig gut aufgehoben: „Das ist ein toller Verein, der sehr gut aufgestellt ist. Die Infrastruktur passt hervorragend.“ Einzig der sportlich durchwachsene Herbst war Secco ein Dorn im Auge: „Wir sind aber auch oft unter unserem Wert geschlagen worden, hatten viele enge Kisten, bei denen dann auch das nötige Glück fehlte.“

Trotzdem bleibt Secco überzeugt: „Wir werden nicht absteigen. Davon gehe ich aus, weil wir Qualität haben.“ Secco, der auch Vize-Kapitän ist, hat nicht nur eine Aufgabe als Spieler, sondern widmet sich auch mit enormer Leidenschaft dem Nachwuchs. Er coacht die U10-Mannschaft der Siegendorfer und ist auch in dieser Rolle ein echtes Vorbild, betont etwa Vereinsboss Krenmayr: „Er macht alle seine Aufgaben herausragend. Genau solche Spieler wünscht man sich als Vereinspräsident. Wenn ich nur 20 Seccos hätte …“