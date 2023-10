Peter Krenmayr: „Regionalliga ist das klare Ziel“

Den bitteren Abstieg in die Burgenlandliga im vergangenen Juni hat man in Siegendorf längst verdaut, am Plan zur Rückkehr in die Ostliga gleichzeitig zumindest hinter den Kulissen gebastelt. Die Zielsetzung im Sommer war dennoch – trotz prominenter Neuzugänge wie Lukas Grozurek, Stephan Auer oder Christoph Kröpfl – bescheiden. Ein Top-Fünf-Platz wurde ausgerufen. Nach einem Drittel der Meisterschaft steht Siegendorf an der Tabellenspitze – als einziges Team der Liga ungeschlagen, sechs Punkte Vorsprung auf den überraschenden Tabellenzweiten SPG Edelserpentin.

Ungeplanter Trainerwechsel, der sich trotzdem auszahlte

Siegendorfs bisherige Auftritte kamen für viele jedenfalls nicht überraschend. Auch nicht für Vereinsboss Peter Krenmayr: „Wir haben eine sehr gute Mannschaft und einen herausragenden Trainer.“ Nikolaus Schilhan kam im Sommer für Kurt Jusits nach Siegendorf: „Das war nicht geplant, weil wir ja davon ausgingen mit Kurt in die Burgenlandliga zu gehen. Wir waren zum Handeln gezwungen, haben auf Tipp von Andi Dober bei Schilhan zugegriffen und aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Er ist ein junger, ambitionierter und richtig guter Mann.“

Mit ihm soll es nun Richtung Regionalliga Ost gehen, daraus macht man beim ASV jetzt kein Geheimnis mehr. „Die Situation ist so, dass wir nach einem Drittel der Saison vorne sind und das wollen wir auch bleiben. Planen kann man das nicht wirklich. Wir hatten eine schwere Auslosung zu Beginn der Meisterschaft, aber ich bin hochzufrieden mit dem Tabellenstand“, stellt Krenmayr klar.

Nicht ganz so glücklich war Krenmayr mit den Auftritten in den vergangenen beiden Runden, wo es nach acht Siegen in Folge ein 2:2 daheim gegen Bad Sauerbrunn und ein 1:1 in Pinkafeld gab. Deshalb bat der „Präsi“ seine Mannschaft vor zwei Tagen zwar nicht zum Rapport, aber zum Gespräch: „Ich hab appelliert, dass wir jetzt keinesfalls nachlässig werden dürfen. Vielleicht haben wir es zu locker genommen in den beiden Spielen. Die Spannung muss bis zur Winterpause hochgehalten werden. Ich glaube, dass die nächsten fünf Spiele schon eine kleine Vorentscheidung sein können, wenn es uns gelingt den Abstand zumindest zu halten oder sogar auszubauen. Dann schaut es für das Frühjahr sehr gut aus.“

Wer aus Sicht von Krenmayr den Siegendorfern gefährlich werden könnte? „Für mich ist das der SC/ESV Parndorf, dem ich am ehesten zutraue eine Serie von sechs oder sieben Siegen in Folge zu holen.“ Daher gilt: „Fokussiert bleiben und den Vorsprung nicht schmelzen zu lassen.“

Eine Rückkehr in die Ostliga ist für Krenmayr auch wichtig in Sachen Attraktivität: „Wenn man auf die anderen Sportplätze blickt, können wir uns nicht beklagen, was die Zuseher betrifft. Das liegt sicher auch am attraktiven Fußball, den wir spielen. Aber in der Regionalliga war der Schnitt schon höher. Für uns ist die Regionalliga definitiv attraktiver, auch in puncto Sponsoren.“

Versöhnliche Töne in Richtung Gemeinde

So ein Betrieb benötigt schließlich auch Geld. Hier gab es zuletzt zwischen der Gemeinde und dem ASV Unstimmigkeiten wegen der Höhe der Förderungen. Krenmayr: „Die Emotionen gingen hoch, es gab einen Brief an uns. Da sind die Zahlen nicht ganz richtig. Es sieht jetzt aber so aus, als würden sich die Wogen glätten, es eine vernünftige Gesprächsbasis gibt und es soll demnächst auch einen Termin geben. Bei aller Konfrontation bin ich immer einer, der sich dann zusammensetzen will – im Interesse des ASV Siegendorf und der Marktgemeinde Siegendorf. Ich denke, wir werden einen vernünftigen Weg finden. Wir bringen der Gemeinde viel, wir bekommen auch viel. Ich bin seit 43 Jahren in der Projektentwicklung, hatte mit vielen Bürgermeistern, Landeshauptleuten und Gemeinden zu tun. Ich war immer einer, der den goldenen Mittelweg sucht. Ich weiß, dass es in Zeiten wie diesen schwierig ist für Gemeinden. Ich weiß, dass wir nicht der einzige Verein in Siegendorf sind. Aber wir sind der größte Verein und dementsprechend wollen wir behandelt werden.“

Sportlich verfolgt man in Siegendorf ohnehin einen klaren Plan, der heißt eben Regionalliga und im Herbst will man auch die Weichen für die Zukunft noch konkreter stellen: „Wir haben eine außerordentliche Generalverammlung, der ich nicht vorgreifen will. Dort wird einiges erneuert. Es wird eine Statutenänderung geben, der Verein soll zukunfstfit werden. Der Vorstand ist motiviert. Im nächsten Jahr gibt es dann eine ordentliche Generalversammlung mit Neuwahlen und ich glaube, dass nichts dagegen spricht, wenn wir so weitermachen wie in den letzten sieben Jahren. Wir haben mit dem ASV noch einiges vor.“