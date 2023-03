ASVÖ-Ehrungen: Teil eins von drei

Werbung

Winden am See war zuletzt Austragungsort der ersten ASVÖ-Meisterehrung (für den Bezirk Neusiedl/See), zwei weitere Termine (für die Bezirke Eisenstadt/Mattersburg/ Oberpllendorf sowie für die drei südlichsten Bezirke) folgen noch. Einmal mehr zeigte sich die Sinnhaftigkeit der Veranstaltung, waren doch die Athletinnen und Athleten, die unter der ASVÖ Burgenland-Flagge starteten, 2022 höchst erfolgreich.

Präsident Robert Zsifkovits unterstrich, dass auch die Athletenanzahl „in den verschiedenen Sportarten aus dem Bezirk Neusiedl am See von einer beeindruckenden und hochlebendigen Vielfalt leben, die in erster Linie der großartigen Arbeit unserer Mitgliedsvereine zu verdanken ist. Auch wenn einige Gäste aus anderen Bezirken heute dabei waren, ist die schiere Anzahl an Spitzenleistungen überwältigend.“ Ganz stark vertreten war, so wie das im Bezirk gelebte Tradition ist, Jiu Jitsu, aber auch Bogenschießen, Sportschießen oder Wurfscheibenschießen war stark vertreten. Weitere Sportarten: Petanque, Pferdesport, Tennis, Karate, Segeln, Kraftdreikampf, Triathlon, Dynamisches Pistolenschießen oder auch Leichtathletik. Besonders hervorgetan mit internationalen Titeln haben sich die IPSC Schützen Gerald Reiter & Johann Lang (PSV Burgenland), Anna Fuhrmann vom Jiu Jitsu Club Vila Vita Pannonia Wallern (Jiu Jitsu), Bogenschütze Pascal Kratochwil (BSV Nickelsdorf), Lara Krejcerik vom Reit- und Fahrverein Zurndorf und ASVÖ Burgenland-Landessekretärin Eva-Maria Schimak für ihren Europacup-Sieg im Segeln 2022.

Zu schmunzeln hatten die Gäste im prall gefüllten Saal des Karl Wirts auch bei so mancher kecker Wortspende der Geehrten. Bastian Pfeffer, Doppellandesmeister Tennis U8 Indoor/Outdoor des TV Weiden am See, meinte etwa auf die Frage, wo er denn in zehn Jahren sportlich stehen wolle, dass er dann die US-Open gewinnen möchte. Überhaupt waren zahlreiche Nachwuchstalente dabei – und das ist definitiv ein gutes Zeichen.