Im dritten Versuch hat es nun doch mit der Generalversammlung des ASVÖ Burgenland 2020 geklappt. Ursprünglich war die Veranstaltung am 21. Juni im Kulturzentrum Oberschützen geplant, ehe Burgenlands größter Sportdachverband dann aufgrund der Covid- und Abstands-Problematik absagen musste und am 22. November in der Halle des Sporthotels Kurz in Oberpullendorf zusammenkommen wollte. Da dieses Vorhaben aufgrund der steigenden Zahlen und schließlich aufgrund des Lockdowns ebenfalls nicht mehr möglich war, ging die ASVÖ-Familie am vergangenen Freitag auf Nummer sicher – und zwar online.

Über 210 Teilnehmer (aufgrund von Vertretungsbefugnissen für Sektionen gab es über 240 Stimmberechtigte) waren bei der virtuellen Premiere via „Microsoft Teams“ dabei – und die Resonanz war nach der Veranstaltung (die traditionell mit der Landeshymne endete) durchaus positiv. Via Chatfunktionen konnten die ASVÖler Kommentare abgeben, während Präsident Robert Zsifkovits die Generalversammlung von der Zentrale in Eisenstadt aus leitete.

Präsident Robert Zsifkovits sprach diesmal nicht in einem Saal zur ASVÖ Burgenland-Familie (wie hier am Archivbild), sondern im virtuellen Raum. zVg

Bei der auch eingespielte Online-Grußworte des neuen ASVÖ Österreich-Präsidenten Christian Purrer sowie Live-Statements des zugeschalteten Sportlandesrats Heinrich Dorner und Sport Austria-Präsident, Altlandeshauptmann Hans Niessl, das Flair einer physischen Veranstaltung verliehen. Dementsprechend positiv fiel das Resümee von Zsifkovits aus: „Wir hatten im Vorfeld insofern Bedenken, als es eine Premiere mit so vielen Teilnehmern war. Letztlich hat aber alles gut gepasst, auch wenn unsere Möglichkeiten mit einer Kamera und einem Mikro natürlich nicht mit jener eines professionellen Studios vergleichbar sind. Erfreut waren wir auch von der regen Beteiligung über die Chatfunktion.“

Eine schlankere Struktur „für mehr Dynamik“

Gewählt wurde freilich auch. Weil diesmal nicht vor Ort abgestimmt werden konnte, folgt das offizielle Ergebnis zwar erst am 30. November. Da der Wahlvorschlag des Vorstands in den Bezirksgruppen abgesegnet und zudem ohne Gegenvorschlag eingebracht wurde, gilt die besagte Absegnung aber als reiner Formalakt.

Der neue Vorstand sieht zum fünften Mal in Folge Robert Zsifkovits als Präsident vor. Neben der einen oder anderen neuen Personalie ist vor allem die schlankere Struktur auffallend. So werden die sieben Bezirksobleute künftig nicht mehr allesamt im Vorstand vertreten sein, sondern einen Vorsitzenden ihres Bezirksausschusses in den Vorstand entsenden. Hier deutet alles auf den Güssinger Bezirksobmann Martin Konrad aus Neuberg hin.

„Alle, die sich zurückgezogen haben, sind aus privaten Gründen ausgeschieden. Wir wollten den Vorstand bewusst verkleinern und künftig mehr in Arbeitsgruppen tätig sein. Dafür gibt es den Sportausschuss (Anm.: der Vorsitzende Georg Joos ist weiterhin der Vertreter im Vorstand), den Bezirksausschuss oder den neu ins Leben gerufenen sportpolitischen Ausschuss, bei dem wir auch externe Fachleute punktuell heranziehen wollen. Wichtig ist uns, dass wir als Dachverband auf den verschiedensten Ebenen von den Kompetenzen her breit aufgestellt sind.“

Zsifkovits selbst steht übrigens seit 2004 an der Spitze des ASVÖ Burgenland. Wie seine persönliche Zukunft als oberster Funktionär im Dachverband aussehen wird, lässt der 65-Jährige – er ist auch Vizepräsident im ASVÖ-Bund – noch offen. Nur so viel: „Ich gehe motiviert in die nächsten vier Jahre, bin aber trotzdem schwer am Überlegen, ob diese Amtszeit meine letzte sein wird.“ Wichtig sei ihm aber so oder so ein geordneter Übergang, sollte es 2024 tatsächlich zu einem Wechsel an der Spitze kommen. Vorerst bleibt dieses mögliche Kapitel offen, besteht auch kein Stress. Rein dramaturgisch wäre es übrigens ein stimmiger Zeitpunkt. Zsifkovits würde zum 75-Jahr-Jubiläum des ASVÖ Burgenland übergeben.